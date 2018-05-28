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28/05/2018 12:55:00

أويحيى يستقبل وزيرالشؤون الخارجية للبوسنة والهرسك


استقبل الوزير الأول أحمد أويحيى يوم الاثنين  بالجزائر العاصمة، وزير الشؤون الخارجية للبوسنة والهرسك ايغور تسريناداك الذي  يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من نظيره الجزائري حسبما أفاد به بيان  لمصالح الوزير الأول. وجرى الاستقبال بحضور وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.

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