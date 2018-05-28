الطيب زيتوني من بالبليدة: الدولة ستسوي ملفي جماجم الشهداء و أرشيف الثورة
أكد وزير المجاهدين, الطيب زيتوني, أمس، من البليدة عزم الدولة الجزائرية تسوية ملفي جماجم الشهداء و أرشيف الثورة، مؤكدا أن الكشافة الإسلامية الجزائرية ساهمت بالأمس في إعداد رواد الحركة الوطنية و تساهم اليوم في تنشئة الأجيال الصاعدة وفقا لمبادئ أول نوفمبر 1954. وأوضح زيتوني, في كلمة ألقاها لدى إشرافه على افتتاح ندوة تاريخية حول الذكرى الـ 77 لإعدام قائد الكشافة الإسلامية و مؤسسها الشهيد محمد بوراس و الاحتفال باليوم الوطني للكشاف, أن "الكشافة الإسلامية الجزائرية لعبت دورا كبيرا في تاريخ الجزائر حيث زودت الحركة الوطنية بالأمس إبان ثورة التحرير المجيدة برواد و قادة مشبعين بالروح الوطنية و لازالت تساهم اليوم في تنشئة الأجيال الصاعدة وفقا لمبادئ ثورة الفاتح من نوفمبر 1954".
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