الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
28/05/2018 12:33:00

يعقوبي: أطنان من الخبز ترمى في "المزابل" في رمضان


بلغت كمية النفايات المنزلية التي جمعتها مؤسسة  "نات كوم" خلال العشر الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم 20.000 طن منها 7  أطنان من الخبز أي بزيادة تتراوح بين 30 و40 بالمائة مقارنة بالأيام العادية،  وذلك على مستوى 26 بلدية . وأوضحت مسؤولة الاتصال والتنمية بمؤسسة "نات كوم" نسيمة يعقوبي ، أن  "النفايات المنزلية ترتفع بشكل كبير خلال شهر رمضان حيث يتم جمع 2000 طن يوميا  أي بزيادة تفوق 500 طن مقارنة بالأيام العادية "لتتجاوز خلال شهر رمضان سقف 50.000 طن . ولتدارك هذا الوضع ذكرت يعقوبي بكل الإجراءات التي اتخذت لحسن سير عملية جمع النفايات وتنظيف الطرقات والأماكن العمومية خاصة وأن أغلبية هذه  القمامات -على حد تعبيرها- "تتشكل من نفايات عضوية سريعة الاندثار تتسرب منها  روائح جد كريهة ، مشيرة إلى أن أعوان النظافة يتفاجأون في بعض الأحيان بوجود أطباق كاملة مثل الشوربة و اللحم الحلو و أرغفة الخبز كاملة داخل الحاويات داعية المختصين في علم الاجتماع الى أهمية دراسة ظاهرة التبذير  الغذائي لمعرفة أسبابها وخلفياتها. وجندت مؤسسة النظافة نات كوم أزيد من 4000 عون و420 شاحنة من بينها شاحنات  دكاكة وذات صهاريج والكنس الكهربائي، كما تتواصل تجديد الحاويات القديمة  وعددها 3000 ذات سعة 360 سل بأخرى جديدة موزعة عبر نقاط وضع النفايات ،  ويتنقل هؤلاء الأعوان أربع مرات في اليوم عبر مختلف أحياء العاصمة ذات النشاط التجاري الكثيف لتطهير المحيط وجمع ونقل النفايات إلى المركز المذكور  ابتداء من الساعة الـ 22 مساءا إلى غاية  الـ 13 ظهرا . وبحاويات بيضاء وعددها 250 مخصصة لجمع  المادة الخبز لكن نسبة كبيرة منها ترمى  في الطرقات ونقاط رفع النفايات بصورة عشوائية ،ولدى تطرقها إلى تبذير مادة الخبز خاصة في شهر رمضان أكدت المتحدثة بأن هذه الظاهرة استفحلت بكثرة خلال السنوات الماضية مشيرة إلى أن نات كوم تقوم بجمع يوميا أزيد من 7 اطنان من مادة الخبز .

 

عدد القراءات 11 مرة | قراءات اليوم 11 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

إطلاق حملة نظافة على مستوى أحياء بلدية المدية

قام، أول أمس، رئيس الديوان رفقة المفتش العام لولاية المدية بالوقوف على سير حملة النظافة التي شملت عمليات رفع القمامات والنفايات ومخلفات أشغال البناء، التي
image

عناصر الشرطة تتقاسم وجبات الإفطار مناصفة مع مستعملي الطريق السريع

        استمرارا في تنفيذ سياسة المديرية العامة للأمن الوطني وإنجاحا لمبادرتها التي عكفت على إقامتها كل شهر رمضان، تواصل مصالح أمن ولاية الجزائر،
image

بن غبريت: "لا توجد هناك أي نية أو توجه نحو إلغاء الإمتحانات الوطنية ومنها شهادة التعليم المتوسط "

 أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت يوم الإثنين "أنه لا توجد هناك أي نية أو توجه نحو إلغاء الإمتحانات الوطنية ومنها شهادة التعليم المتوسط 
image

أويحيى يستقبل وزيرالشؤون الخارجية للبوسنة والهرسك

استقبل الوزير الأول أحمد أويحيى يوم الاثنين  بالجزائر العاصمة، وزير الشؤون الخارجية للبوسنة والهرسك ايغور تسريناداك الذي  يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من نظيره
image

عبد الرحمان راوية: الحكومة غير جادة في تقليص فاتورة الإستيراد

أكد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان عية،  أن كل المنتجات الواردة في القائمة الممنوعة من الاستيراد المنصوص عليها في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لا تمثل
image

الطيب زيتوني من بالبليدة: الدولة ستسوي ملفي جماجم الشهداء و أرشيف الثورة

أكد وزير المجاهدين, الطيب زيتوني, أمس، من البليدة عزم الدولة الجزائرية تسوية ملفي جماجم الشهداء و أرشيف الثورة، مؤكدا أن الكشافة الإسلامية الجزائرية ساهمت بالأمس
image

يعقوبي: أطنان من الخبز ترمى في "المزابل" في رمضان

بلغت كمية النفايات المنزلية التي جمعتها مؤسسة  "نات كوم" خلال العشر الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم 20.000 طن منها 7  أطنان من الخبز أي
image

قايد صالح : الجيش عازم على القضاء نهائيا على آفة الإرهاب

أكد الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أن "مهمة مكافحة بقايا الإرهاب هي مهمة متواصلة لن ينتهي مشوارها
image

أزيد من 4 آلاف سجين يخوضون امتحان "البيان" اليوم

سيخوض اليوم أزيد من 4.600 محبوس, موزعين على مستوى 43 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية, امتحان شهادة التعليم المتوسط,
image

انخفاض اسعار النفط مع دراسة روسيا والسعودية زيادة الإمدادات

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، لتواصل الانخفاض الكبير الذي سجلته يوم الجمعة الماضي، بعدما قالت روسيا والسعودية أبرز منتجين للنفط في العالم، إنهما قد تزيدان الإمدادات.
قيم هذا المقال
0