يعقوبي: أطنان من الخبز ترمى في "المزابل" في رمضان





بلغت كمية النفايات المنزلية التي جمعتها مؤسسة "نات كوم" خلال العشر الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم 20.000 طن منها 7 أطنان من الخبز أي بزيادة تتراوح بين 30 و40 بالمائة مقارنة بالأيام العادية، وذلك على مستوى 26 بلدية . وأوضحت مسؤولة الاتصال والتنمية بمؤسسة "نات كوم" نسيمة يعقوبي ، أن "النفايات المنزلية ترتفع بشكل كبير خلال شهر رمضان حيث يتم جمع 2000 طن يوميا أي بزيادة تفوق 500 طن مقارنة بالأيام العادية "لتتجاوز خلال شهر رمضان سقف 50.000 طن . ولتدارك هذا الوضع ذكرت يعقوبي بكل الإجراءات التي اتخذت لحسن سير عملية جمع النفايات وتنظيف الطرقات والأماكن العمومية خاصة وأن أغلبية هذه القمامات -على حد تعبيرها- "تتشكل من نفايات عضوية سريعة الاندثار تتسرب منها روائح جد كريهة ، مشيرة إلى أن أعوان النظافة يتفاجأون في بعض الأحيان بوجود أطباق كاملة مثل الشوربة و اللحم الحلو و أرغفة الخبز كاملة داخل الحاويات داعية المختصين في علم الاجتماع الى أهمية دراسة ظاهرة التبذير الغذائي لمعرفة أسبابها وخلفياتها. وجندت مؤسسة النظافة نات كوم أزيد من 4000 عون و420 شاحنة من بينها شاحنات دكاكة وذات صهاريج والكنس الكهربائي، كما تتواصل تجديد الحاويات القديمة وعددها 3000 ذات سعة 360 سل بأخرى جديدة موزعة عبر نقاط وضع النفايات ، ويتنقل هؤلاء الأعوان أربع مرات في اليوم عبر مختلف أحياء العاصمة ذات النشاط التجاري الكثيف لتطهير المحيط وجمع ونقل النفايات إلى المركز المذكور ابتداء من الساعة الـ 22 مساءا إلى غاية الـ 13 ظهرا . وبحاويات بيضاء وعددها 250 مخصصة لجمع المادة الخبز لكن نسبة كبيرة منها ترمى في الطرقات ونقاط رفع النفايات بصورة عشوائية ،ولدى تطرقها إلى تبذير مادة الخبز خاصة في شهر رمضان أكدت المتحدثة بأن هذه الظاهرة استفحلت بكثرة خلال السنوات الماضية مشيرة إلى أن نات كوم تقوم بجمع يوميا أزيد من 7 اطنان من مادة الخبز .

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