قايد صالح : الجيش عازم على القضاء نهائيا على آفة الإرهاب





أكد الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أن "مهمة مكافحة بقايا الإرهاب هي مهمة متواصلة لن ينتهي مشوارها إلا بالقضاء على هذه الآفة التي لم ولن تحول دون مواصلة الجزائر لمشوارها الآمن والمستقر". وأشاد الفريق قايد صالح ،أمس، في كلمته التي ألقاها خلال زيارة عمل وتفتيش التي قادته إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست "بالنتائج الهامة المحققة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها"، مؤكدا أنها "سمحت بالتصدي بطريقة صارمة وعازمة لهذه الآفات الخطيرة مما ساهم في تعميم نعمة الأمن والأمان على جميع ربوع الوطن"، موضحا أن "حضور أفراد الجيش الوطني الشعبي الدائم إلى جانب إخوانه المواطنين ومثابرته المستمرة على توفير كافة عوامل الأمن والاستقرار على طول حدودنا الوطنية وفي كافة مناطق تواجدهم "، مؤكدا انه "مبعث قوي من بواعث الشعور بالطمأنينة وراحة البال"، قائلا انه "دافع آخر من دوافع تمتين اللحمة بين الشعب وجيشه". وأفاد الفريق إن "العمل على هدى رؤية واعية المقاصد وواضحة الأهداف يتم خلالها الأخذ في الاعتبار كافة التحديات التي يمكن مواجهتها ويعد لها عدتها"، مشيرا أنه "السبيل الذي كفل اليوم للجيش الوطني الشعبي بلوغ أقصى مستويات الكفاءة العملياتية ومكنته من المحافظة على أعلى درجات الجاهزية القتالية في كل وقت وحين، والتكيف الملائم والصحيح مع كل المتغيرات والمستجدات ومع كل أشكال التهديد". وذكر الفريق أن "افراد الجيش يعملون بحس وطني مرهف وجياش على أن يكونوا في مستوى عظمة هذه الأمة وعظمة تاريخها الوطني"، وقال: "عمل لا يقتصر فقط على الإحاطة الكاملة بكل مقتضيات الجهد المهني الناجح والمواظبة على اكتساب كافة متطلبات الأداء الموفق للمهام المنوطة"، مسترسلا: "يشتمل أيضا على ضرورة حيازة متطلب نوعي وقوي آخر وهو الترسيخ المستمر لجذور وشائج التواصل بينه وبين شعبه".، مشيرا أنه "من الضروري أن يكون إطارات الجيش الوطني الشعبي على علم بوتيرة المتغيرات وتسارع الأحداث في العالم وعلى وعي تام بما تحمله من مخاطر وتهديدات، حتى يدركوا حجم التحديات التي يتعين عليهم رفعها، وحجم الجهود التي يستوجب عليهم بذلها، حاثا إياهم أن يظلوا دوما قدوة يقتدي بها مرؤوسوهم في كل مجالات المهنة العسكرية".

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