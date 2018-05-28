الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
28/05/2018 12:24:00

قايد صالح : الجيش عازم على القضاء نهائيا على آفة الإرهاب


أكد الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أن "مهمة مكافحة بقايا الإرهاب هي مهمة متواصلة لن ينتهي مشوارها إلا بالقضاء على هذه الآفة التي لم ولن تحول دون مواصلة الجزائر لمشوارها الآمن والمستقر". وأشاد الفريق قايد صالح ،أمس، في كلمته التي ألقاها خلال زيارة عمل وتفتيش التي قادته إلى الناحية العسكرية السادسة  بتمنراست "بالنتائج الهامة المحققة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها"، مؤكدا أنها "سمحت بالتصدي بطريقة صارمة وعازمة لهذه الآفات الخطيرة مما ساهم في تعميم نعمة الأمن والأمان على جميع ربوع الوطن"، موضحا أن "حضور أفراد الجيش الوطني الشعبي الدائم إلى جانب إخوانه المواطنين ومثابرته المستمرة على توفير كافة عوامل الأمن والاستقرار على طول حدودنا الوطنية وفي كافة مناطق تواجدهم "، مؤكدا انه "مبعث قوي من بواعث الشعور بالطمأنينة وراحة البال"، قائلا انه "دافع آخر من دوافع تمتين اللحمة بين الشعب وجيشه". وأفاد الفريق إن "العمل على هدى رؤية واعية المقاصد وواضحة الأهداف يتم خلالها الأخذ في الاعتبار كافة التحديات التي يمكن مواجهتها ويعد لها عدتها"، مشيرا أنه "السبيل الذي كفل اليوم للجيش الوطني الشعبي بلوغ أقصى مستويات الكفاءة العملياتية ومكنته من المحافظة على أعلى درجات الجاهزية القتالية في كل وقت وحين، والتكيف الملائم والصحيح مع كل المتغيرات والمستجدات ومع كل أشكال التهديد". وذكر الفريق أن "افراد الجيش يعملون بحس وطني مرهف وجياش على أن يكونوا في مستوى عظمة هذه الأمة وعظمة تاريخها الوطني"، وقال: "عمل لا يقتصر فقط على الإحاطة الكاملة بكل مقتضيات الجهد المهني الناجح والمواظبة على اكتساب كافة متطلبات الأداء الموفق للمهام المنوطة"، مسترسلا: "يشتمل أيضا على ضرورة حيازة متطلب نوعي وقوي آخر وهو الترسيخ المستمر لجذور وشائج التواصل بينه وبين شعبه".، مشيرا أنه "من الضروري أن يكون إطارات الجيش الوطني الشعبي على علم بوتيرة المتغيرات وتسارع الأحداث في العالم وعلى وعي تام بما تحمله من مخاطر وتهديدات، حتى يدركوا حجم التحديات التي يتعين عليهم رفعها، وحجم الجهود التي يستوجب عليهم بذلها، حاثا إياهم أن يظلوا دوما قدوة يقتدي بها مرؤوسوهم في كل مجالات المهنة العسكرية".

عدد القراءات 12 مرة | قراءات اليوم 12 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

إطلاق حملة نظافة على مستوى أحياء بلدية المدية

قام، أول أمس، رئيس الديوان رفقة المفتش العام لولاية المدية بالوقوف على سير حملة النظافة التي شملت عمليات رفع القمامات والنفايات ومخلفات أشغال البناء، التي
image

عناصر الشرطة تتقاسم وجبات الإفطار مناصفة مع مستعملي الطريق السريع

        استمرارا في تنفيذ سياسة المديرية العامة للأمن الوطني وإنجاحا لمبادرتها التي عكفت على إقامتها كل شهر رمضان، تواصل مصالح أمن ولاية الجزائر،
image

بن غبريت: "لا توجد هناك أي نية أو توجه نحو إلغاء الإمتحانات الوطنية ومنها شهادة التعليم المتوسط "

 أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت يوم الإثنين "أنه لا توجد هناك أي نية أو توجه نحو إلغاء الإمتحانات الوطنية ومنها شهادة التعليم المتوسط 
image

أويحيى يستقبل وزيرالشؤون الخارجية للبوسنة والهرسك

استقبل الوزير الأول أحمد أويحيى يوم الاثنين  بالجزائر العاصمة، وزير الشؤون الخارجية للبوسنة والهرسك ايغور تسريناداك الذي  يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من نظيره
image

عبد الرحمان راوية: الحكومة غير جادة في تقليص فاتورة الإستيراد

أكد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان عية،  أن كل المنتجات الواردة في القائمة الممنوعة من الاستيراد المنصوص عليها في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لا تمثل
image

الطيب زيتوني من بالبليدة: الدولة ستسوي ملفي جماجم الشهداء و أرشيف الثورة

أكد وزير المجاهدين, الطيب زيتوني, أمس، من البليدة عزم الدولة الجزائرية تسوية ملفي جماجم الشهداء و أرشيف الثورة، مؤكدا أن الكشافة الإسلامية الجزائرية ساهمت بالأمس
image

يعقوبي: أطنان من الخبز ترمى في "المزابل" في رمضان

بلغت كمية النفايات المنزلية التي جمعتها مؤسسة  "نات كوم" خلال العشر الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم 20.000 طن منها 7  أطنان من الخبز أي
image

قايد صالح : الجيش عازم على القضاء نهائيا على آفة الإرهاب

أكد الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أن "مهمة مكافحة بقايا الإرهاب هي مهمة متواصلة لن ينتهي مشوارها
image

أزيد من 4 آلاف سجين يخوضون امتحان "البيان" اليوم

سيخوض اليوم أزيد من 4.600 محبوس, موزعين على مستوى 43 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية, امتحان شهادة التعليم المتوسط,
image

انخفاض اسعار النفط مع دراسة روسيا والسعودية زيادة الإمدادات

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، لتواصل الانخفاض الكبير الذي سجلته يوم الجمعة الماضي، بعدما قالت روسيا والسعودية أبرز منتجين للنفط في العالم، إنهما قد تزيدان الإمدادات.
قيم هذا المقال
0