أزيد من 4 آلاف سجين يخوضون امتحان "البيان" اليوم
سيخوض اليوم أزيد من 4.600 محبوس, موزعين على مستوى 43 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية, امتحان شهادة التعليم المتوسط, دورة يونيو 2018. وكشف بيان لوزارة العدل أن "4.698 محبوس مرشح لاجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2018 على مستوى 43 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربة الوطنية كمراكز للامتحانات الرسمية", مشيرا أنه "سيتم إعطاء إشارة انطلاق هذه الامتحانات على مستوى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش". وستجرى هذه الامتحانات --يضيف ذات المصدر-- تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ويؤطرها موظفي قطاع التربية الوطنية وفقا لأحكام الاتفاقية التي تربط بين القطاعين, مؤكدا أنه تم تقديم للمترشحين لشهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط حصص للتحضير النفسي ونصائح وإرشادات لمراجعة الدروس بإشراف الأخصائيين النفسانيين لقطاع السجون. وأوضحت وزارة العدل أنه تم إحصاء خلال السنة الدراسية 2018/2017 "42.937 مسجلا في التعليم العام منهم 34.035 مسجلا لمزاولة الدراسة عن بعد, 1.554 يزاولون دراستهم الجامعية, 7.348 مسجلا بفصول محو الأمية و4.391 مرشح لاجتياز شهادة البكالوريا". كما بلغ عدد المسجلين في فروع التكوين المهني والحرفي خلال هذا الموسم "39.040 مسجلا بما في ذلك المسجلين ضمن دورة فبراير 2018".
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