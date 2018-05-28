حمدادوش: "الزيادات" الخاصة باستصدار الوثائق البيومترية غير مبررة





يرى رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم ،ناصر حمدادوش، أن قضية "الزيادات" الجديدة الخاصة باستصدار الوثائق البيومترية التي لا تزال قيد الدراسة لدى الحكومة مثيرة للجدل، وقال إنها زرعت الخوف وسط المواطنين وأنها غير مبررة. وأوضح حمدادوش في منشور له عبر حسابه الرسمي "الفيسبوك" أن الزيادات في التسعيرة غير مبررة، مستغربا مما أسماه بأن "يصبح المواطن يشتري مواطنته بهذه الزيادات في الرسوم"، محذرا من تداعيات هذه الزيادات قائلا"ارتفاع الضرائب والرسوم الجبائية ما هي إلا عنوانٌ خطير لضعف الدولة ". كما حذر رئيس الكتلة البرلمانية لحمس من التوجه التدريجي لتخلّي الدولة عن طابعها الاجتماعي، والتقشّف في الخدمة العمومية، وإرسال الرسالة الواضحة بالتخلّي - مستقبلاً - عن مجانية العلاج والتعليم- يقول حمدادوش-، وأضاف المتحدث أنه "مهما كان تبرير الوزارة الأولى لذلك بارتفاع كُلفة استصدارها، ولصلاحيتها لمدة 10 سنوات فإنها غير معقولة، إذ جعلت زياداتها تتجاوز: 100%، وجعلتها الأكثر كلفة في العالم..علما أنّ جواز السفر الجزائري الأضعف في العالم، إذ لا تزال حوالي 176 دولة تفرض التأشيرة على الجزائريين، محتلاً بذلك المرتبة 85 عالميا". و قال حمدادوش "أن الحديث عن التسريبات الممنهجة،والتي غذت المضاربة في المعلومات حول هذه الإجراءات فهو يعبر عن وضعٍ مقلق.

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