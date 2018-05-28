الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
28/05/2018 11:46:00

الأطباء المقيمون يعودون للمناوبات هذا الأحد


قرر الأطباء المقيمون المضربون منذ نوفمبر2017 استئناف المداومة ابتداء من الـ 3 جوان المقبل شريطة "مفاوضات مثمرة" حسبما أفاد به هذا الأحد بيان للتنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين التي تتوقع "انفراجا تاما إذ وجدت اقتراحات مرضية" من قبل الوصاية. وأوضحت التنسيقية أنه "تمسكا منهم بالحوار الذي من شأنه الإفضاء إلى حل مرضي لهذا الوضع وبعد مشاورة جميع أعضاء المكتب الوطني قرر الأطباء المقيمون استئناف المداومة ابتداء من الـ 3 جوان شريطة مفاوضات مثمرة قبل هذا التاريخ" متوقعا "انفراجا تاما للوضع إذا وجدت اقتراحات مرضية". وأكد مجددا المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين الذي اجتمع يوم أول أمس،  "استعداده التام لمفاوضات ملموسة في إطار الحوار الصريح" مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتشترط التنسيقية -حسب ذات البيان- من الوزارة الوصية الجلوس إلى طاولة الحوار الجاد والفعلي قبل تاريخ 3 جوان في حال أرادت تطبيق هذا المقترح، الذي من شأنه أن يخفف من الفوضى التي تشهدها المستشفيات بسبب إضرابهم الذي يدخل شهره السابع وكذا تهديدات الأساتذة الاستشفائيين بمقاطعة المهام الطبية بعدما قاطعو مهامهم البداغوجية، منذ قرابة شهر. كما أكدت التنسيقية استعدادها لحلحلة الأزمة كليا، في حال ما قامت الوزارة بتقديم حلول مرضية، للمطالب المرفوعة، والتي تتقدمها مسألة إلغاء إجبارية الخدمة المدنية والمساواة في الإعفاء من الخدمة العسكرية. وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد دعت في بداية ماي 2018  الأطباء المقيمين المضربين منذ نوفمبر 2017 إلى التحلي ب"الحكمة" متأسفة لرفضهم ضمان الحد الأدنى من الخدمة على مستوى مصالح الاستعجالات والمناوبة  مذكرة بأنه "تم التكفل" بمطالبهم.

 

عدد القراءات 3 مرة | قراءات اليوم 3 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

حمدادوش: "الزيادات" الخاصة باستصدار الوثائق البيومترية غير مبررة

يرى رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم ،ناصر حمدادوش، أن قضية "الزيادات" الجديدة الخاصة باستصدار الوثائق البيومترية التي لا تزال قيد الدراسة لدى الحكومة مثيرة
image

الأطباء المقيمون يعودون للمناوبات هذا الأحد

قرر الأطباء المقيمون المضربون منذ نوفمبر2017 استئناف المداومة ابتداء من الـ 3 جوان المقبل شريطة "مفاوضات مثمرة" حسبما أفاد به هذا الأحد بيان للتنسيقية الوطنية
image

أعضاء مجلس الأمة يُشددون على ضرورة مجانية العلاج

دعا أعضاء من مجلس الأمة وعلى رأسهم ممثلي عن حزب جبهة القوى الإشتراكية لسحب مشروع قانون الصحة من البرلمان لتخليه غير معلن عن مجانية العلاج،
image

حسبلاوي: الدولة لن تتراجع عن مجانية العلاج

·      ميزانية الدولة غير كافية  لتمويل المنظومة الصحية أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ،مختار حسبلاوي، أمس، أن مشروع قانون الصحة الجديد يكرس مجانية العلاج بشكل
image

بن غبريت : فكرة الغاء امتحان شهادة التعليم المتوسط غير واردة اطلاقا

فندت  وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت صباح اليوم  الاثنين  من ولاية معسكر على غرار إشرافها  على الانطلاق الرسمي  لامتحان شهادة التعليم المتوسط  مسألة  ما
image

وزير المجاهدين طيب زيتوني : العلاقات الفرنسية الجزائرية مرهو نة بجماجم الشهداء وارشيف الثورة

أكد وزير المجاهدين, الطيب زيتوني, اليوم الأحد من البليدة عزم الدولة الجزائرية تسوية ملفي جماجم الشهداء و أرشيف الثورة مشيرا الى أنه "بدون تسوية هذه
image

المديرية العامة للأمن الوطني: 13 ألف شرطي لتأمين مراكز الامتحانات الخاصة بشهادة التعليم المتوسط

اكدت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الاحد  على انه تم  تسخير قرابة 13 ألف شرطي لتأمين مراكز الامتحانات الخاصة بشهادة التعليم المتوسط خلال الفترة الممتدة
image

توقيف ثلاثة متهمين في عمليات نصب و احتيال

اوقفت مصالح امن ولاية الجزائر ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم في عمليات نصب و احتيال , فيما بلغ عدد ضحاياهم حوالي 40 شخصا , حسبما جاء
image

تغير جوي مرتقب أمطار رعدية على الوسط-الغربي و الوسط-الشرقي من الوطن

قالت  نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية الى تسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مرفوقة بتساقط البرد في بعض الاحيان على الوسط الغربي و الوسط
image

سوق الرحمة للمواد الغذائية المنظم بمركز الفنون والمعارض بمدينة تلمسان يستقطب 30 الف مواطن في العشرة الاوائل

- سجل سوق الرحمة للمواد الغذائية المنظم بمركز الفنون والمعارض بمدينة تلمسان بمناسبة شهر رمضان توافد أزيد من 30 ألف مواطن خلال الأيام العشرة الأوائل
قيم هذا المقال
0