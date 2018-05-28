بن غبريت : فكرة الغاء امتحان شهادة التعليم المتوسط غير واردة اطلاقا





فندت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت صباح اليوم الاثنين من ولاية معسكر على غرار إشرافها على الانطلاق الرسمي لامتحان شهادة التعليم المتوسط مسألة ما شاع وطرح من قبل نائب مدير برامج التعليم بوزارة التربية الوطنية مصطفى حمدي للإذاعة الوطنية أمس الأحد عن نية الوزارة بإلغاء امتحان شهادة التعليم المتوسط وهو ما تلقى ردود أفعال غير راضية تماما على الفكرة . الوزير سارعت و فندت وقالت انها بالعكس تعمل من اجل إعادة تقييم كل الامتحانات بداية من شهادة التعليم الابتدائي إلى غاية شهادة البكالوريا . وقالت ان فكرة إلغاء الامتحان غير واردة أطلاقا مركزة على عدم فهم فحوى التصريح الذي أدلى به نائب المدير لبرنامج التعليم بالوزارة . مبرزة ان إطارات الوزارة يعملون ليلى نهار بغية الوصول الى الهدف المنشود ترقية وتحسين المستوى التعليمي .

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