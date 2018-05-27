تغير جوي مرتقب أمطار رعدية على الوسط-الغربي و الوسط-الشرقي من الوطن





قالت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية الى تسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مرفوقة بتساقط البرد في بعض الاحيان على الوسط الغربي و الوسط الشرقي من الوطن ابتداء من ظهيرة اليوم. و تتمثل الولايات المعنية بهذه الامطار في كل من المدية و البويرة و برج بوعريريج و سطيف و بجاية حيث ستقدر كميات الأمطار أو تتجاوز محليا 20 ملم خلال فترة صلاحية النشرية التي تمتد من 15سا00 الى 21 سا00. و ستمتد هذه الأمطار لتشمل ولايات تيسمسيلت و الشلف و عين الدفلى و تيبازة و الجزائر و البليدة و بومرداس و تيزي وزو ابتداءا من يوم الأحد على 18 سا 00 الى يوم الاثنين على 03 سا 00 حيث ستقدر كميات الامطار المتساقطة أو تتجاوز محليا 30 ملم حسب نفس المصدر

عدد القراءات 18 مرة | قراءات اليوم 18 مرة