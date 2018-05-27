سوق الرحمة للمواد الغذائية المنظم بمركز الفنون والمعارض بمدينة تلمسان يستقطب 30 الف مواطن في العشرة الاوائل





- سجل سوق الرحمة للمواد الغذائية المنظم بمركز الفنون والمعارض بمدينة تلمسان بمناسبة شهر رمضان توافد أزيد من 30 ألف مواطن خلال الأيام العشرة الأوائل من هذا الشهر ,حسبما علم اليوم الأحد لدى مدير هذا المركز . و ذكر أمين بودفلة ل/وأج/ أنه يتم تسجيل يوميا إقبال أزيد 2500 مواطن على هذا السوق و 5 ألاف أخر خلال عطلة نهاية الأسبوع لشراء المواد الغذائية التي انخفضت أسعارها بهذا السوق المنظم من طرف مديرية التجارة لتلمسان قبل أسبوع من انطلاق شهر الصيام. و أضاف أن التوافد على هذا السوق يكون صباحا و بعد الإفطار, مشيرا إلى أن الإقبال سجل على مختلف السلع سيما البيض و الزيتون الذي وصل سعرهما إلى 200 دج و الفرينة و الزيت و الحليب والأجبان و غيرها من المواد الغذائية المعروضة . و أردف قائلا أن " الإقبال يسجل كذلك منذ اليوم الأحد على مستلزمات حلويات العيد من طرف فئة النساء في انتظار فسح المجال لباعة الملابس الجاهزة لتسويق ملابس العيد بأثمان مناسبة بدءا من الأسبوع المقبل". للإشارة فقد تم فتح سوقين مماثلين بكل من سبدو و مغنية لتسهيل عملية اقتناء المواد الغذائية خلال رمضان بأسعار معقولة, كما أشير إليه

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