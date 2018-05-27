السيسي يتمنى الشفاء العاجل للاعب محمد صلاح
اعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد عن تمنياته الخالصة بالشفاء العاجل للاعب محمد صلاح بعد إصابته أمس السبت في مباراة نهائي رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم. وأوضح السيسي, على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "أمنياتي القلبية للبطل المصري محمد صلاح بالشفاء العاجل من إصابته, واتمنى أن يعود للملعب قريبا, ويظل نجما مصريا متألقا". وأصيب صلاح خلال مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي رابطة أبطال أوروبا, التي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. وتعرض محمد صلاح للإصابة في الدقيقة ال25 من المباراة بعد تدخل قوي من لاعب ريال مدريد سيرجيو راموس, ما أدى إلى سقوط صلاح على كتفه في أرض الملعب. وتلقى صلاح العلاج داخل الملعب ليعود للمشاركة في المباراة لمدة دقيقتين, قبل أن تعاوده آلام الإصابة ليسقط في الملعب باكيا ثم يخرج من المباراة. وجاءت الإصابة قبل 18 يوما فقط من المباراة الأولى لمنتخب مصر في مونديال روسيا أمام أوروغواي
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