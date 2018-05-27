

توقيف ثلاثة متهمين في عمليات نصب و احتيال اوقفت مصالح امن ولاية الجزائر ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم في عمليات نصب و احتيال , فيما بلغ عدد ضحاياهم حوالي 40 شخصا , حسبما جاء



تغير جوي مرتقب أمطار رعدية على الوسط-الغربي و الوسط-الشرقي من الوطن قالت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية الى تسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مرفوقة بتساقط البرد في بعض الاحيان على الوسط الغربي و الوسط



سوق الرحمة للمواد الغذائية المنظم بمركز الفنون والمعارض بمدينة تلمسان يستقطب 30 الف مواطن في العشرة الاوائل - سجل سوق الرحمة للمواد الغذائية المنظم بمركز الفنون والمعارض بمدينة تلمسان بمناسبة شهر رمضان توافد أزيد من 30 ألف مواطن خلال الأيام العشرة الأوائل



عرض مسرحية "الغلطة" بوهران وهران تم سهرة أمس السبت بالمسرح الجهوي لوهران "عبد القادر علولة" عرض المسرحية الدرامية "الغلطة" التي مكنت الجمهور من إعادة اكتشاف هذا العمل الفني الذي يقدمه



الأطباء المقيمون المضربون عن العمل والدراسة منذ 14 نوفمبر يستأنفون المناوبة ابتداء من 3 يونيو المقبل قرر الأطباء المقيمون المضربون عن العمل والدراسة منذ 14 نوفمبر 2017 استئناف المناوبة ابتداء من 3 يونيو المقبل في مبادرة منهم للتوصل إلى حل نهائي



السيسي يتمنى الشفاء العاجل للاعب محمد صلاح اعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد عن تمنياته الخالصة بالشفاء العاجل للاعب محمد صلاح بعد إصابته أمس السبت في مباراة نهائي رابطة أبطال



مسؤول صحراوي : قواتنا تخوض معارك ضد "الخطة المغربية الممنهجة" في تهريب المخدرات اكد مسؤول عسكري صحراوي ان قوات الجيش الشعبي الصحراوي تخوض يوميا معارك ضد ما وصفها ب "الخطة المغربية الممنهجة" لتهريب المخدرات, والاستفادة من عائداتها التي



حركة النهضة تشيد بنضالات الشعب الصحراوي أشادت اليوم حركة النهضة بنضالات الشعب الصحراوي التي امتدت سنوات طوال في ظروف صعبة في قضيته العادلة باعتبارها قضية تصفية استعمار. وجددت الحركة في بيان لها



العثور على جثة إرهابي مبحوث عنه داخل مخبأ بسكيكدة كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي على اثر عملية بحث وتمشيط بسكيكدة مخبأ للإرهابيين بداخله جثة الإرهابي المبحوث عنه "م. عبد الحق" المكنى "أبو ذر" وأفاد بيان