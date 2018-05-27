حركة النهضة تشيد بنضالات الشعب الصحراوي
أشادت اليوم حركة النهضة بنضالات الشعب الصحراوي التي امتدت سنوات طوال في ظروف صعبة في قضيته العادلة باعتبارها قضية تصفية استعمار. وجددت الحركة في بيان لها نشر عقب لقاء الأمين العام للحركة محمد دويبي بسفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بمناسبة الذكرى الـ45 لتأسيس البوليساريو, "دعمها لقضية الشعب الصحراوي العادلة باعتبارها أخر قضايا تصفية الاستعمار في إفريقيا حسب المواثيق الدولية". واعتبرت حركة النهضة أن مساندة القضايا العادلة هي من صلب اهتمامات ونضالات الحركة التي تحيي نضالات الشعب الصحراوي التي امتدت طوال السنوات رغم ظروف القهر والسجون والاعتقالات والحرمان من أبسط مقومات الحياة".
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