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27/05/2018 14:27:00

مسؤول صحراوي : قواتنا تخوض معارك ضد "الخطة المغربية الممنهجة" في تهريب المخدرات


اكد مسؤول عسكري صحراوي ان قوات الجيش الشعبي الصحراوي تخوض يوميا معارك ضد ما وصفها ب "الخطة المغربية الممنهجة" لتهريب المخدرات, والاستفادة من عائداتها التي تعد مصدر ا أساسيا لدعم الخزينة العامة المغربية. وقال قائد الناحية العسكرية الثانية بالجيش الصحراوي سيدي أوكال في حديث ل"وكالة الاخبار" الموريتانية المستقلة اوردته اليوم الاحد "ان معارك يومية تخوضها قوات البوليساريو ضد ما وصفها ب الخطة المغربية الممنهجة لتهريب المخدرات عبر الحزام الرملي", مشيرا إلى "تشكيل البوليساريو لوحدات متخصصة ومتفرغة ومنتشرة على طول الحزام بغرض التصدي لهذا التهريب". كما افاد المسؤول العسكري الصحراوي "أن الوحدات المكلفة بمكافحة المخدرات احتجزت خلال الفترة الماضية كميات عديدة من المخدرات وأعداد ا من المهربين المكلفين بنقلها, من بينهم مجموعة تتكون من 19 شخص ا تم احتجازها في عملية واحدة ولا تزال رهن الاحتجاز بتيفاريتي". واضاف ان الأراضي الخاضعة لسلطة الدولة الصحراوية من بين الأراضي الأفضل أمن ا بالمنطقة المحيطة بها والتي تشهد انتشار الإرهاب والجريمة المنظمة, مشيرا الى ان ذلك يرجع الى للجهود والعناية التي يوليها الجيش الصحراوي لأمن المنطقة. وشدد قائد الناحية العسكرية الثانية بالجيش الصحراوي على "أن إرادة المغرب لتصدير المخدرات تعطي دفع ا لاستمرار عمليات تهريبها, متهما المغرب بأنها تهدف من تهريب المخدرات إلى تدمير الشعبين الموريتاني والصحراوي وإلى الاستفادة من عائدات المخدرات التي تعد مصدر ا أساسيا لدعم الخزينة العامة المغربية". وقال أوكال إن صراع جبهة البوليساريو الرئيسي هو مع الجيش الملكي المغربي, إلا أن الدولة الصحراوية كعضو في الاتحاد الإفريقي تمارس سلطتها على جزء من أرضها تتحمل المسؤولية تجاه أمن المنطقة وأمن دول الجوار وبالتالي تخصص الجهد اللازم للحرب على الجريمة المنظمة.

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