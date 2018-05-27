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27/05/2018 14:20:00

العثور على جثة إرهابي مبحوث عنه داخل مخبأ بسكيكدة


كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي على اثر عملية  بحث وتمشيط  بسكيكدة مخبأ للإرهابيين بداخله جثة الإرهابي  المبحوث عنه "م. عبد الحق" المكنى "أبو ذر" وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي على اثر عملية بحث وتمشيط بسكيكدة يوم أمس مخبأ للإرهابيين بداخله جثة الإرهابي المبحوث عنه  "م عبد الحق  "المكنى "أبو ذر" . "وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة أوقفت مفارز مشتركة للجيش  الوطني الشعبي بعين قزام سبعة مهربين وضبطت مركبتين رباعيتي الدفع و(55 ,2) طن من المواد الغذائية وأربعة أجهزة كشف عن المعادن وجهازي اتصال عبر الأقمار الصناعية ونظارة ميدان"، من جهة أخرى "حجزت عناصر الدرك الوطني بكل من تلمسان و مستغانم, (2,2) كلغ من الكيف المعالج فيما تم توقيف (64 )مهاجرا غير شرعي من جنسيات  مختلفة وذلك بكل من تلمسان وغرداية وخنشلة.

 

 

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العثور على جثة إرهابي مبحوث عنه داخل مخبأ بسكيكدة

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