

العثور على جثة إرهابي مبحوث عنه داخل مخبأ بسكيكدة كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي على اثر عملية بحث وتمشيط بسكيكدة مخبأ للإرهابيين بداخله جثة الإرهابي المبحوث عنه "م. عبد الحق" المكنى "أبو ذر" وأفاد بيان



مدير مركز التكوين المهني والتمهين بالمرسى، رقيبة محمد لـ"الإتحاد ": أبواب المركز مفتوحة للجميع ..وعلى الشباب ولوج عالم التكوين والتأهيل كان لنا في هذا العدد الخاص حوار حصري مع مدير مركز التكوين المهني الشهيد "بوقفة حفيف "بالمرسى بالجهة الشمالية الغربية من ولاية الشلف ،رقيبة محمد، وأجرينا معه هذا الحوار والذي كشف من خلاله عن عدة نقاط منها تخص المركز الذي يشرف عليه من الجانب البيداغوجي والتأطيري، وأخرى حول التخصصات المفتوحة ولدخول المهني دورة فيفري 2018 والتحضيرات المتعلقة بدورة أكتوبر المقبلة، بالإضافة إلى نقاط أخرى.



زمالي يشارك في أشغال مؤتمر العمل الدولي اليوم بجنيف يشارك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ،مراد زمالي، ابتداء من اليوم في أشغال الدورة الـ 107 لمؤتمر العمل الدولي التي ستنعقد في جنيف بسويسرا . وأفاد



رابطة حقوق الانسان: أزيد من مليون ونصف عائلة تقتات من قفة رمضان شددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس، علة أهمية اتخاذ تدابير جديدة تخص الاستفادة من قفة رمضان، من خلال استبدال القفة الموزعة على المعوزين



بن غبريط أمام تحدِّي تأمين "البيام" · قرابة 600 ألف مترشح يجتازون امتحان شهادة التعليم المتوسط غدا يشرع ما يقارب الـ 600 ألف تلميذ هذا الاثنين في اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط



الأفافاس يرفض مشروع القانون الداخلي للبرلمان أعلن الأمين العام الأول لحزب جبهة القوى الإشتراكية، محمد حاج جيلاني، رفض حزبه لمشروع القانون الداخلي الذي تم تقديمه أمام المجلس الشعبي الوطني، مشيرا أن



بوعزقي: 4600 بذلة مقاومة للحرائق ستخصص لأعوان الغابات كشف وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي أنه "تم تخصيص 44 شاحنة صهريجية خفيفة لإخماد الحرائق خلال هذه السنة، معلنا عن تنصيب 5 أعمدة متحركة للتدخل



تأجيل خُروج الرئيس عباس من المستشفى نقلت صحيفة (القدس) المحلية، عن الرئاسة الفلسطينية، قولها: إنه تم تأجيل خروج الرئيس محمود عباس، من المستشفى.ووفقًا للصحيفة، فقد قال المكتب الإعلامي لمكتب الرئيس عباس



بدوي: إستراتيجية وطنية لمكافحة الحرائق إلى غاية 2030 أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم ،نور الدين بدوي، أن الجزائر سجلت في السنة الماضية على غرار العديد من دول العالم رقم قياسي من