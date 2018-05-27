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27/05/2018 11:43:00

رابطة حقوق الانسان: أزيد من مليون ونصف عائلة تقتات من قفة رمضان


شددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس، علة أهمية اتخاذ تدابير جديدة تخص الاستفادة من قفة رمضان، من خلال استبدال القفة الموزعة على المعوزين المسجلين بالبلديات وتعويضها بمنح مالية تقدر بمبلغ لا يقل عن 20 ألف دينار، وقالت إن "تقديم القفة في شكل منحة مالية عن طريق صيغة الحوالات البريدية أو صك بنكي سيجعلها أكثر فعالية من توزيع قفة رمضان. وطالب بيان للرابطة تحوزه "الاتحاد" الحكومة لإنتهاج الشفافية في توزيع قفة رمضان لتطهير قائمة المستفيدين من غير مستحقيها،  كاشفة أن "أزيد من مليون ونصف عائلة  تقتات من قفة رمضان وتعيش  في فقر مدقع و محرومة من حقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك  الغذاء ،وتشير الأرقام الرسمية  حوالي 1.547.327 عائلة معوزة في سنة 2018 ". وأكدت الرابطة أن "عملية توزيع قفة رمضان لهذه السنة شهدت العديد من الإحتجاجات بسبب تطهير قوائم العائلات المعوزة على سبيل المثال  أقدمت أزيد من 400 عائلة من سكان بلدية حاسي ماماش بمستغانم على الاعتصام أمام مقري البلدية ، احتجاجا على عملية توزيع قفة رمضان من أجل الحصول عليها مثلهم مثل باقي المعوزين الذين استفادوا منها، مشيرين إلى سوء توزيعها نظرا لإقصاء عدد كبير منهم وحرمانهم من الاستفادة منها هذه السنة"، مؤكدة أن قفة رمضان صاحبتها عدم الشفافية في التوزيع مع إقصاء بعض المعوزين ،وكذا رداءة النوعية في المواد الاستهلاكية المقدمة "، مبرزة أن "قيمة قفة لا تساوي مبلغ مخصص لذلك حيث بعض البلديات قيمة مخصصة لقفة اقل من 3000دج رغم السلطات المحلية تتداعي قيمة قفة 4000 دج". ودقت الرابطة  ناقوس الخطر في قولها:"..الفقر انتهاك للحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية فعدم القدرة علي بلوغ الفرد الحد الأدنى من الحقوق الأساسية المادية والمعنوية التي تمكنه من أن يحيا حياة كريمة هو مساس بكرامته الإنسانية ، منتقدة طريقة توزيع قفة رمضان حيث شبهتها بـ "توزيع الغذاء على معوزي الصومال من طرف فرق الإغاثة"  جراء توزيع قفة رمضان على متن شاحنات لرمي القمامة.. !!وأكدت الرابطة أن "القضاء على الفقر المدقع في الجزائر ليس فقط واجب أخلاقي ولكن أيضا التزام قانوني من خلال القوانين القائمة على حقوق الإنسان و لاسيما و إن المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص  " لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته ولا سيما على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية وله الحق في ما يؤمن به العوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك في الظروف الخارجة عن أرادته" .

 

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