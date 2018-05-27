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27/05/2018 11:38:00

بن غبريط أمام تحدِّي تأمين "البيام"


  • ·      قرابة 600 ألف مترشح  يجتازون امتحان شهادة التعليم المتوسط غدا

يشرع ما يقارب الـ 600 ألف  تلميذ هذا الاثنين في اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط "البيام"،  وسيقع على عاتق وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط مسؤولية تأمين الإمتحان وتفادي سيناريو التسريبات الذي طال حتى تلاميذ التعليم الابتدائي على غرار ما حدث في إمتحان "السانكيام" الأسبوع الماضي. وسيـكون التـلامـيذ على مـوعد  مع امتـحان  شـهادة " البيـام "  الذي سيجتازه 595865 مترشح ، سـتـعرف هـذه الدورة  إجراءات صارمـة  لـتــفادي  تكرار سيـناريـو تـسـريب  مــواضيـع  الامـتحانات  عـبر  مـواقع التـواصل  الإجـتماعي  " الفايسبـوك  "   الذي غزى  عـرش القــطاع  في المـواسـم المـاضيـة، ولـتفادي  تكرار سيناريـو  التسريبات قررت  الـمسؤولة  الأولى  على قطاع التربية عدم فتح أظرفة الامتحان الأول عند إعطاء إشارة انطلاق "البيام"، منعت  الزيارات البروتوكولية إلى مراكز إجراء الامتحانات الرسمية، مثلما جرت العادة خلال الدورات السابقة. وحــسب  الإحـصائيات الرســمـية  للوزارة  الـتربية الـوطنية  فإن عـدد  المتــرشحين الذين سيجتـازون غـدا هـذا  الامـتحان المـصيري  " البيـام "  فقد بـلـغ خـلال  هـذا المـسوم الدراسي  595865 مترشح   وذلك  بارتفاع قدره 5,94 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية  ، حيث سيمتـح خـلال اليـوم الأول  من هـذا  الامتحان  خلال الفترة الصــباحية  مادتي  اللغة  العربية و العـلوم  الفـيزيائيـة   ،  أما خـلال الفترة المـسائيـة   فقد خصصت لامتحان  مادتي  العلوم أما بـخصوص  اليـوم الثاني  من امتحان  " البيـام "  فإن  الممتحـنون حسب الرزنامة  المحددة من طـرف الديوان الـوطني للامتحانات والمسابقات سيكونون  على مـوعد  مع امتحان مادتي  الرياضيات  اللغة الانجليزية خلال  الفترة الصباحـية  ومادة  التاريخ و الجغرافيا خلال الفترة المـسائيـة ، في  حـين سيجـتاز  التـلاميـذ  نـهاية الـطور المتوسط  خلال اليـوم  الثالث  مادتي  اللغة الفرنسية علوم الطبيعة و الحياة  خلال الفترة  الصباحـية  واللغة الأمازيغية في الفترة  المـسائية   على حـسب  نـفس الرزنامة .  ومن المنتـظر أن يتم الإعلان عن النتائـج النهائية لامتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2018 في الـ 18 جوان المقبل ،  على أن يــتم  إضافى  المـعدل العام الدراسي  إلى المـعدل النـهائي بالنـسبة  للذين  لم يسـعفـهم الحــظ  في امتحــان " البيـام  " .

 

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