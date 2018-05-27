بوعزقي: 4600 بذلة مقاومة للحرائق ستخصص لأعوان الغابات





كشف وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي أنه "تم تخصيص 44 شاحنة صهريجية خفيفة لإخماد الحرائق خلال هذه السنة، معلنا عن تنصيب 5 أعمدة متحركة للتدخل في الولايات الشمالية. وقال بوعزقي ،أمس، في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع التحضيري للوقاية من حرائق الغابات إن "الدولة ورغم الظروف التي تمر بها الجزائر خصصت غلاف مالي لإقتناء مستلزمات إخماد الحرائق لفائدة أعوان الغابات .وأشار بوعزقي أن "حرائق الغابات أصبحت مشكلة تعرفها الجزائر خاصة في فصل الصيف"، مؤكدا أنه "يتوجب على الجميع تعزيز دور اللجنة الوطنية للمحافظة على الغابات بغية ممارسة نشاطها الإيجابي"، مشددا على "ضرورة التنسيق مابين مصالح الحماية المدنية ومديرية الغابات وتعزيز وسائل التدخل في مكافحة الحرائق والكوارث الغابية"، داعيا "المواطنين الى التبليغ عن طريق الإنذار المبكر للجان الأحياء حفاظا على الثروة الغابية". وطالب بوعزقي وسائل الإعلام ومؤسسات الهاتف الى "ضرورة التحسيس والتوعية بخطورة الظاهرة من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة أو عن طريق إرسال رسائل عبر الهاتف النقال حفاظا على ثروات البلاد الغابية"، مشددا على قطاع الشؤون الدينية وخاصة الأئمة بتخصيص الخطب والمواعظ من أجل المحافظة على الثروة النباتية عبر قطر الوطن وكذا التعاون الجاد والهادف مع كافة المصالح الأمنية فيما يخص التبليغ عن هذه الظواهر وترقية التعاون في مجال حماية الثروات الغابية" .

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