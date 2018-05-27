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27/05/2018 11:06:00

بدوي: إستراتيجية وطنية لمكافحة الحرائق إلى غاية 2030


أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم ،نور الدين بدوي، أن الجزائر سجلت في السنة الماضية على غرار العديد من دول العالم رقم قياسي من حرائق الغابات بلغ 2998 حريق عبر 38 ولاية، كاشفا عن إستراتيجية وطنية لمكافحة الحرائق إلى غاية 2030 ، وعلى صعيد آخر أكد الوزير أن إجراء الحركة في سلك ولاة الجمهورية من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيزبوتفليقة.

  •  الحرائق تمت بفعل فاعل لأهداف الاستغلال في الربح السريع ..

أوضح بدوي ،أمس، خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة إنطلاق الاجتماع التحضيري للوقاية ومكافحة حرائق الغابات بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة أن "الحرائق التي مست الجزائر تسببت في تسجيل 3 وفيات إضافة إلى خسائر مادية معتبرة وكذا خسارة العديد من الغطاء الغابي"، مؤكدا أن "ما شهدته الجزائر لم يكن منعزلا بل مس العديد من دول العالم، خاصة في أوروبا وأمريكا"، معتبرا أن "الخسائر العالمية قدرت بـ 170 مليار دولار"، مؤكدا أن "عدد معتبر من الحرائق تمت بفعل فاعل لأهداف استغلال مخلفات الغابات في الربح السريع كبيع مادة الفحم"، مؤكدا انه "تم تقديم المتورطين للعدالة". وأشار وزير الداخلية أن "قطاعه وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من الحرائق إلى غاية 2030 وذلك عقب الحرائق الكبيرة التي شهدتها العديد من الولايات"، موضحا أن "الإستراتيجية التي رسمتها وزارة الداخلية لمكافحة ظاهرة الحرائق التي شهدتها عديد الولايات تأتي تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية بوتفليقة والتي تتعلق بوضع إستراتيجية واضحة المعالم وصياغة خطة وطنية لتسيير الكوارث الطبيعية"، معلنا عن "تزويد الحماية المدنية بـ 15 رتل متنقل تضاف إلى 22 رتل موجودة حالية إضافة إلى الانطلاق التدريجي في استغلال الوسائل الجوية لمكافحة الحرائق"، قائلا إن "هناك تجهيزات جديدة ستتدعم بها الولايات ذات الكثافة الغابية بالإضافة إلى الوسائل الجوية التي سيتم إستغلالها  في حرائق الغابات أفق العام 2020" ، كاشفا عن "التعاون مع وكالة الفضاء الجزائرية لاستغلال القمر الصناعي "ألكوم سات 1" لبث الصور ومكافحة حرائق الغابات".

  • قرارات تعيين الولاة والمسؤولين السامين بيد الرئيس بوتفليقة

قال وزير الداخلية إن إجراء الحركة في سلك ولاة الجمهورية من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيزبوتفليقة، مؤكدا أن ولايتي بجاية وتيسمسيلت، والذي تم ترقية مسؤوليها التنفيذيين إلى منصب وزير سيتم تعيين ولاة جدد بقرار من رئيس الدولة، مشيرا أن مؤسسات الجمهورية تسير بشكل عادي  وأن قرار الإنهاء والتعيين في المناصب السيادية لشؤون العامة هي بيد الرئيس بوتفليقة.

  • ..و يوضَح بخصوص رفع تسعيرات الوثائق الإلكترونية

أكد نور الدين بدوي أن التسعيرات الجديدة الخاصة باستصدار الوثائق الإلكترونية، لا زالت في مرحلة دراسة ونقاش ولم يتم تفعيلها بعد، موضحا بأنه لا حرج من دراسة ومناقشة الأسعار التي تتطلبها عملية استصدرا الوثائق البيومترية والإلكترونية، مشيرا بأن الحكومة تسعى لمرافقة المواطن الجزائري للوصول إلى مستوى من الرقمنة تليق به وتسهل عليه حياته اليومية، وأضاف:"..الانتقال نحو الرقمنة والعصرنة يتطلب ثمن"، مبرزا بأنه تم القيام بدارسة مقارنة مع مختلف بلدان العالم قبل تقديم التقرير النهائي للحكومة، رافضا اعتبار التسعيرات المقترحة مبالغ فيها، حيث ضرب مثالا ببطاقة التعريف البيومترية في فرنسا والتي تتطلب 33 أورو، مشددا  على أن مشروع قانون المالية التكميلي، لا يزال محل دراسة ونقاش.

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