

بوعزقي: 4600 بذلة مقاومة للحرائق ستخصص لأعوان الغابات كشف وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي أنه "تم تخصيص 44 شاحنة صهريجية خفيفة لإخماد الحرائق خلال هذه السنة، معلنا عن تنصيب 5 أعمدة متحركة للتدخل



تأجيل خُروج الرئيس عباس من المستشفى نقلت صحيفة (القدس) المحلية، عن الرئاسة الفلسطينية، قولها: إنه تم تأجيل خروج الرئيس محمود عباس، من المستشفى.ووفقًا للصحيفة، فقد قال المكتب الإعلامي لمكتب الرئيس عباس



بدوي: إستراتيجية وطنية لمكافحة الحرائق إلى غاية 2030 أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم ،نور الدين بدوي، أن الجزائر سجلت في السنة الماضية على غرار العديد من دول العالم رقم قياسي من



بعد الضربة القاضية في نهائي الأبطال: راموس يوجه رسالة لمحمد صلاح وجه لاعب ريال مدريد الإسباني سيرخو راموس، رسالة للنجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عبر تدوينة له على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".



العربي هلال سوداني لم يحسم بعد الى اين هي الوحهة لم يحسم اللاعب الدولي الجزائري العربي هلال سودانى هداف دينامو زغرب الكرواتي في وجهته المقبلة بعد حصوله على عرضين الاول من نادي الاهلي السعودي و



اضطراب في الرحلات الجوية المتوجهة إلى فرنسا اليوم وغدا يعرف النقل الجوي بين الجزائر و فرنسا اضطرابات اليوم وغدا عقب حركة احتجاجية دورية لمراقبي الملاحة الجوية لمنطقة مرسيليا حسب ما أفادت به اليوم شركة



تلمسان: حجز أزيد من 6 كلغ من الكيف المعالج ببلديتي مغنية والرمشي تمكن عناصر الأمن بتلمسان من حجز 6 كلغ و 240 غ من الكيف المعالج ببلديي مغنية و الرمشي ضمن عمليتين, حسبما أفادت به اليوم خلية



ترقب زيارة وزير الشؤون الخارجية للبوسنة و الهرسك ايغور تسريناداك للجزائر من 27/29 ماي 2018 - سيجري وزير الشؤون الخارجية للبوسنة و الهرسك ايغور تسريناداك من 27 إلى 29 مايو 2018 زيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من نظيره عبد القادر