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27/05/2018 10:59:00

بعد الضربة القاضية في نهائي الأبطال: راموس يوجه رسالة لمحمد صلاح


وجه لاعب ريال مدريد الإسباني سيرخو راموس، رسالة للنجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عبر تدوينة له على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

.وعلق راموس على إصابة صلاح التي كان سببها تدخله العنيف قائلاً: "أحياناً تظهر لك كرة القدم جانبا جيداً، وأحيانا أخرى تظهر لك الجانب السيء في أوقات أخرى".وقال راموس: "قبل كل شىء نحن زميلان محترفان، الشفاء العاجل والمستقبل لك".وكانت قد أثارت إصابة محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا غضب الجماهير المصرية وذلك للتدخل العنيف غير المبرر من لاعب ريال مدريد راموس واعتبر البعض وخبراء كرة قدم أن راموس تعمد إصابة صلاح نجم منتخب مصر.

المصدر: تويتر

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