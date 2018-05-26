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26/05/2018 15:51:00

العربي هلال سوداني لم يحسم بعد الى اين هي الوحهة


لم يحسم اللاعب الدولي الجزائري العربي هلال سودانى هداف دينامو زغرب الكرواتي في وجهته المقبلة بعد حصوله على عرضين الاول من نادي الاهلي السعودي و الثاني من جانب أحد الأندية الصينية. وقالت تقارير كرواتية: "العربي سوداني لازال في حيرة, ولكن تأكد رحيله عن دينامو وهناك فرص ضئيلة للغاية لبقاء اللاعب وكان يحلم بالانتقال للبطولة الإنجليزية". وأشارت" اللاعب لديه عرض سعودي من جانب النادي الأهلي والمبلغ المعروض مليوني يورو". وأضافت:" البطولة الانجليزية هو الخيار الأول للاعب الجزائري وفى المقام الثاني فان هناك عروض صينية وقد يكون اللعب في الخليج هو الخيار الأخير له". وأوضحت التقارير:" ان اللاعب الجزائري سيتخذ قراره ويحسم مصيره خلال الفترة المقبلة بعدما لعب لمدة خمس سنوات فى البطولة الكرواتية وأصبح هدافا له". وكان الأهلي السعودي قد تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع سودانى المحترف فى صفوف دينامو زغرب الكرواتي من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي . و أبدت إدارة النادي الأهلي رغبتها في التعاقد من اللاعب مع وجود إمكانية لدى النادي الكرواتي في بيع ما تبقى من عقده بعد أن لعب خمسة أعوام


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