زمالي يشارك في أشغال مؤتمر العمل الدولي غدا بجنيف





يشارك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي ابتداء من يوم غد في أشغال الدورة الـ107 لمؤتمر العمل الدولي التي ستنعقد في جنيف بسويسرا. وأفاد اليوم بيان للوزارة أن الوزير سيكون مرفوقا بوفد هام ثلاثي التشكيلة يتكون من ممثلي منظمات أرباب العمل والمنظمات النقابية للعمال برئاسة كل من الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثل عن النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية إضافة إلى إطارات من دائرته الوزارية وحسب نفس المصدر سيكون للوزير خلال هذه الدورة عدة نشاطات حيث سيعرض خلال اجتماع المجموعة العربية يوم 27 ماي "المبادرة الجزائرية الرامية لاتخاذ موقف موح د حول إصلاح مناهج عمل لجنة تطبيق المعايير والتي تمت الموافقة عليها من قبل منظمة العمل العربية في ختام أشغال الدورة (45) لمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة في أبريل الماضي". وسيشارك زمالي يوم الاثنين في مراسم الافتتاح الرسمي لمؤتمر العمل الدولي وكذا في أشغال اجتماع المجموعة الإفريقية المزمع انعقاده يوم 29 ماي, وستكون له لقاءات ثنائية مع نظرائه من البلدان العربية والإفريقية ودول أمريكا اللاتينية إضافة إلى مسؤولين بمكتب العمل الدولي لاسيما المدير العام للمنظمة ورئيسة لجنة المعايير. وسيحضر خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 7 جوان المقبل الاجتماع التنسيقي لمجموعة دول عدم الانحياز أين سيلقي كلمة باسم الجزائر, وسيشارك في أشغال الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي حيث سيلقي بالمناسبة كلمة تتمحور حول تقرير المدير العام للمنظمة لهذه الدورة والمتعلق بموضوع "مبادرة المرأة في العمل: الدفع قدما نحو المساواة" كجزء من المبادرة المئوية لمنظمة العمل الدولية حول المرأة في العمل".

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