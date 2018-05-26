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26/05/2018 14:41:00

المنتخب الوطني النسوي ينهي تربصه التحضيري الأول بسيدي موسى


أنهى المنتخب الوطني الجزائري سيدات لكرة القدم تربصه التحضيري الأول تحسبا للمواجهة المزدوجة ضد نظيره الإثيوبي ضمن الدور الثاني والأخير من تصفيات بطولة إفريقيا 2018 للسيدات. وجرى هذا التربص التحضيري من 19 إلى 26 ماي بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى بالجزائر العاصمة بمشاركة 18 لاعبة، وحسب الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف), فقد برمجت سبع حصص تدريبية في الميدان الكبير العشبي ليلا خلال هذا التربص.وستستأنف لاعبات المنتخب الوطني التحضيرات يوم 29 ماي قبل لقاء الذهاب المبرمج يوم الأربعاء 6 جوان، وسيدير لقاء الذهاب طاقم تحكيمي من غامبيا بقيادة إسا توراي ومواطنتيها أبي ليساي وجاينابا ماناح. ويجرى لقاء العودة في الـ10 من نفس الشهر (16:00) بملعب أبابا بالعاصمة أديس أبابا بقيادة الحكمة التونسية ضرفى غانواتي بمساعدة المصرية مونة محمود عطاالله والتونسية أفينة هودى. وكان المنتخب الجزائري الذي يقوده عز الدين شيخ قد أقصى في الدور الأول المنتخب السنغالي (فوز 2-0 وخسارة 1-2 ومن جهته, أطاح المنتخب الإثيوبي في الدور الأول بنظيره الليبي ذهابا وايابا (8-0, 7-0).وستقام نهائيات المنافسة الإفريقية 2018 بغانا  

 

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