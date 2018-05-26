اضطراب في الرحلات الجوية المتوجهة إلى فرنسا اليوم وغدا
يعرف النقل الجوي بين الجزائر و فرنسا اضطرابات اليوم وغدا عقب حركة احتجاجية دورية لمراقبي الملاحة الجوية لمنطقة مرسيليا حسب ما أفادت به اليوم شركة الخطوط الجوية الجزائرية في بيان لها. و جاء في بيان الشركة: "ينتظر ان تعرف رحلات الجوية الجزائرية السبت والأحد نحو فرنسا وخاصة نحو مرسيليا و نيس و ليون اضطرابات راجعة لحركة احتجاجية دورية لمراقبي الملاحة الجوية لمنطقة مرسيليا". و ستتأثر رحلات الشركة المتجهة نحو أوروبا مرورا بالمجال الجوي الفرنسي بهذه الاضطرابات حسب نفس المصدر الذي أكد ان الشركة اتخذت جميع التدابير اللازمة لتقليص التأخرات.
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