اضطراب في الرحلات الجوية المتوجهة إلى فرنسا اليوم وغدا





يعرف النقل الجوي بين الجزائر و فرنسا اضطرابات اليوم وغدا عقب حركة احتجاجية دورية لمراقبي الملاحة الجوية لمنطقة مرسيليا حسب ما أفادت به اليوم شركة الخطوط الجوية الجزائرية في بيان لها. و جاء في بيان الشركة: "ينتظر ان تعرف رحلات الجوية الجزائرية السبت والأحد نحو فرنسا وخاصة نحو مرسيليا و نيس و ليون اضطرابات راجعة لحركة احتجاجية دورية لمراقبي الملاحة الجوية لمنطقة مرسيليا". و ستتأثر رحلات الشركة المتجهة نحو أوروبا مرورا بالمجال الجوي الفرنسي بهذه الاضطرابات حسب نفس المصدر الذي أكد ان الشركة اتخذت جميع التدابير اللازمة لتقليص التأخرات.

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