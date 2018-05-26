تلمسان: حجز أزيد من 6 كلغ من الكيف المعالج ببلديتي مغنية والرمشي





تمكن عناصر الأمن بتلمسان من حجز 6 كلغ و 240 غ من الكيف المعالج ببلديي مغنية و الرمشي ضمن عمليتين, حسبما أفادت به اليوم خلية الاتصال للأمن الولائي. وذكر بيان لنفس الخلية أن العملية الأولى قام بها عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بصبرة اثر ورود معلومات حول قيام أحد الأشخاص بترويج كمية من المخدرات بمدينة مغنية. وسمحت عملية البحث والتحري من توقيف هذا الشخص البالغ من العمر 40 سنة و حجز لديه 5.6 كلغ من الكيف المعالج. وجاءت العملية الثانية بعد ورود معلومات إلى مصالح الشرطة بآمن دائرة الرمشي مفادها قيام أحد الأشخاص (35 سنة) بترويج المخدرات وسط الحي الذي يقطن به ببلدية الرمشي, وفق ذات المصدر الذي أشار إلى أنه تم توقيف هذا الشخص و ضبط بحوزته على 640 غ من الكيف المعالج على شكل 6 صفائح. ولا يزال التحقيق مفتوحا في القضيتين وسيتم تقديم الموقوفين لاحقا أما الجهات القضائية المختصة.

عدد القراءات 13 مرة | قراءات اليوم 13 مرة