ترقب زيارة وزير الشؤون الخارجية للبوسنة و الهرسك ايغور تسريناداك للجزائر من 27/29 ماي 2018





- سيجري وزير الشؤون الخارجية للبوسنة و الهرسك ايغور تسريناداك من 27 إلى 29 مايو 2018 زيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من نظيره عبد القادر مساهل حسبما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة الشؤون الخارجية. و أوضح البيان أن هذه الزيارة تندرج في إطار تعزيز الحوار السياسي بين الجزائر و البوسنة و الهرسك و بعث التعاون الثنائي. و سيستعرض الطرفان "مختلف جوانب التعاون الثنائي إضافة إلى تحديد فرص التبادل الجديدة" استنادا إلى ذات المصدر. كما ستشكل الزيارة "فرصة لتبادل وجهات النظر حول المسائل السياسية الراهنة ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي و الدولي ". و خلص البيان إلى أن السيد ايغور تسريناداك سيستقبل أيضا من طرف العديد من الشخصيات و المسؤولين السامين الجزائريين

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