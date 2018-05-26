توقيف ثلاثة مهربين بعين قزام وبرج باجي مختار وضبط كميات معتبرة من المواد الغذائية والوقود





أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي ثلاثة مهربين بكل من عين قزام وبرج باجي مختار وضبطت كميات معتبرة من المواد الغذائية والوقود , حسب ما جاء اليوم السبت في بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس الجمعة 25 مايو 2018 بكل من عين قزام وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة ثلاثة مهربين وضبطت ثلاث مركبات رباعية الدفع و3.3 طن من المواد الغذائية و14600 لتر من الوقود و3600 وحدة من مواد التنظيف و400 لتر من مادة زيت المائدة". وفي سياق متصل أوقف عناصر الدرك الوطني بسيدي بلعباس بالناحية العسكرية الثانية أربعة تجار مخدرات بحوزتهم 6 ر6 كلغ من الكيف المعالج فيما تم حجز 30 قنطار من التبغ بالوادي بالناحية العسكرية الرابعة -يضيف نفس البيان. ومن جهة أخرى أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 57 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغليزان وغرداية -حسب ما أشار إليه ذات المصدر

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