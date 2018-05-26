مصالح الامن بولاية تيسمسيلت تنذر التجار على الاهتمام بشروط الصحة والنظافة





صورة من الارشيف : للسيد محافظ الشرطة

وجهت مصالح أمن ولاية تيسمسيلت خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المعظم 13 اعذارا لتجار منبهة إياهم بوجوب مراعاة شروط الصحة والنظافة, حسبما جاء في بيان لمكتب الاتصال والعلاقات العامة بهذه الهيئة الأمنية.واستنادا إلى ذات البيان فان هذه الإعذارات جاءت نتيجة عمليات الرقابة التي قامت بها المصالح المذكورة خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل والتي مست لحد الآن 90 محلا تجاريا متواجدا بالدوائر التي تتبع إقليم اختصاص أمن الولاية والتي يرتكز نشاطها في المقاهي وقاعات الشاي ومحلات صنع الحلويات الشرقية.وسجلت 13 مخالفة في حق تجاروجهت إليهم اعذارات بوجوب مراعاة شروط الصحة و النظافة مع الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و المعاقب عليها في القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فبراير 2009 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش.

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