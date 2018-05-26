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26/05/2018 13:27:00

الفريق أحمد قايد صالح في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست


 يقوم نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح ابتداء من غد الاحد بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست تدوم اربعة ايام, حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأوضح ذات المصدر أن الفريق سيشرف خلال هذه الزيارة على تفتيش وحدات عملياتية كما سيعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد وحدات الناحية العسكرية السادسة

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