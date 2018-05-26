

توقيف ثلاثة مهربين بعين قزام وبرج باجي مختار وضبط كميات معتبرة من المواد الغذائية والوقود أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي ثلاثة مهربين بكل من عين قزام وبرج باجي مختار وضبطت كميات معتبرة من المواد الغذائية والوقود , حسب ما



الفريق أحمد قايد صالح في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست يقوم نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح ابتداء من غد الاحد بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية السادسة



وفاة 11 شخصا واصابة 17 اخرين خلال 48 ساعة الاخيرة لقي 11 شخصا حتفهم واصيب 17 آخرون بجروح في 8 حوادث مرور سجلت على المستوى الوطني في الفترة الممتدة من 24 الى 26 ماي الجاري



تقديم عرض بالعاصمة لفرقة أفرو سيركيس تم بالجزائر العاصمة تقديم عرض للغناء والرقص البهلواني خصص للتراث الثقافي الإفريقي من إحياء فرقة "أفرو سيركيس" وهذا أمام جمهور محتشم. وتم تقديم العرض بأوبرا الجزائر



الأمطار الموسمية في سريلانكا تخلف 19 قتيل "كولومبو " أعلن مركز إدارة الكوارث في سريلانكا, اليوم السبت ,عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم بسبب الأمطار الموسمية , الى 19, بينما تأثر ما يزيد



مراد زمالي يشارك في أشغال الدورة ال107 لمؤتمر العمل الدولي التي ستنعقد في جنيف بسويسرا , يشارك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي ابتداء من يوم غد الأحد في أشغال الدورة ال107 لمؤتمر العمل الدولي التي ستنعقد في جنيف بسويسرا



العلاقة المزعومة بين حزب الله و"البوليساريو" إفتراء من المغرب أكد دبلوماسي عربي في مقال نشرته جريدة لوموند الفرنسية أن اتهام المغرب لإيران بأنها سهلت عملية تسليم شحنة من الأسلحة لجبهة البوليساريو عن طريق حزب



: المنتخب الوطني النسوي ينهي تربصه التحضيري الأول بسيدي موسى أنهى المنتخب الوطني الجزائري سيدات لكرة القدم تربصه التحضيري الأول تحسبا للمواجهة المزدوجة ضد نظيره الاثيوبي ضمن الدور الثاني والأخير من تصفيات بطولة افريقيا 2018