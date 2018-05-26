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26/05/2018 12:30:00

مراد زمالي يشارك في أشغال الدورة ال107 لمؤتمر العمل الدولي التي ستنعقد في جنيف بسويسرا ,


يشارك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي ابتداء من يوم غد الأحد في أشغال الدورة ال107 لمؤتمر العمل الدولي التي ستنعقد في جنيف بسويسرا , حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان للوزارة. وسيكون الوزير مرفوقا ب"وفد هام ثلاثي التشكيلة يتكون من ممثلي منظمات أرباب العمل والمنظمات النقابية للعمال برئاسة كل من الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثل عن النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية إضافة إلى إطارات من دائرته الوزارية" , يوضح البيان. وحسب نفس المصدر سيكون للوزير خلال هذه الدورة عدة نشاطات حيث سيعرض خلال اجتماع المجموعة العربية يوم 27 مايو "المبادرة الجزائرية الرامية لات خاذ موقف موح د حول إصلاح مناهج عمل لجنة تطبيق المعايير والتي تم ت الموافقة عليها من قبل منظمة العمل العربية في ختام أشغال الدورة (45) لمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة في أبريل الماضي". وسيشارك السيد زمالي يوم الاثنين 28 مايو في مراسم الافتتاح الر سمي لمؤتمر العمل الدولي و كذا في أشغال اجتماع المجموعة الإفريقية المزمع انعقاده يوم 29 مايو, وستكون له لقاءات ثنائية مع نظرائه من البلدان العربية والإفريقية ودول أمريكا اللاتينية إضافة إلى مسؤولين بمكتب العمل الدولي لاسيما المدير العام للمنظمة ورئيسة لجنة المعايير. و سيحضر خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 7 جوان المقبل الاجتماع التنسيقي لمجموعة دول عدم الإنحياز أين سيلقي كلمة باسم الجزائر, وسيشارك في أشغال الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي حيث سيلقي بالمناسبة كلمة تتمحور حول تقرير المدير العام للمنظمة لهذه الدورة والمتعلق بموضوع "مبادرة المرأة في العمل: الدفع قدما نحو المساواة" كجزء من المبادرة المئوية لمنظمة العمل الدولية حول المرأة في العمل". وذكر نفس المصدر أن مؤتمر العمل الدولي الذي ي عقد سنويا في جنيف يجمع ممثلين ووفودا عن أطراف العمل الثلاثية (حكومات عمال وأرباب العمل) من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية وذلك من أجل مناقشة ومعالجة مجموعة واسعة من القضايا والمواضيع المتعلقة بعالم الشغل. وسيتناول جدول أعمال هذه الدورة جملة من المحاور لاسيما منها تقرير المدير العام حول تعزيز دور المرأة في العمل وتمكينها وحماية حقوقها والقضاء على العنف والتحرش في عالم الشغل وتفعيل دور الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة.

 

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مراد زمالي يشارك في أشغال الدورة ال107 لمؤتمر العمل الدولي التي ستنعقد في جنيف بسويسرا ,

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