: المنتخب الوطني النسوي ينهي تربصه التحضيري الأول بسيدي موسى
أنهى المنتخب الوطني الجزائري سيدات لكرة القدم تربصه التحضيري الأول تحسبا للمواجهة المزدوجة ضد نظيره الاثيوبي ضمن الدور الثاني والأخير من تصفيات بطولة افريقيا 2018 للسيدات.وجرى هذا التربص التحضيري من 19 إلى 26 مايو بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة) بمشاركة 18 لاعبة.وحسب الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف), قفد برمجت سبع حصص تدريبية في الميدان الكبير العشبي ليلا خلال هذا التربص.وستستأنف لاعبات المنتخب الوطني التحضيرات يوم 29 مايو قبل لقاء الذهاب المبرمج يوم الأربعاء 6 يونيو.وسيدير لقاء الذهاب طاقم تحكيمي من غامبيا بقيادة إسا توراي ومواطنتيها أبي ليساي وجاينابا ماناح.ويجرى لقاء العودة في ال10 من نفس الشهر (00ر16) بملعب أبابا بالعاصمة أديس أبابا بقيادة الحكمة التونسية ضرفى غانواتي بمساعدة المصرية مونة محمود عطاالله والتونسية أفينة هودى.وكان المنتخب الجزائري الذي يقوده عزالدين شيخ قد أقصى في الدور الأول المنتخب السنغالي (فوز 2-0 وخسارة 1-2 ومن جهته, أطاح المنتخب الاثيوبي في الدور الأول بنظيره الليبي ذهابا وايابا (8-0, 7-0).وستقام نهائيات المنافسة الافريقية 2018 بغانا
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