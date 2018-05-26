

الأمطار الموسمية في سريلانكا تخلف 19 قتيل "كولومبو " أعلن مركز إدارة الكوارث في سريلانكا, اليوم السبت ,عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم بسبب الأمطار الموسمية , الى 19, بينما تأثر ما يزيد



مراد زمالي يشارك في أشغال الدورة ال107 لمؤتمر العمل الدولي التي ستنعقد في جنيف بسويسرا , يشارك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي ابتداء من يوم غد الأحد في أشغال الدورة ال107 لمؤتمر العمل الدولي التي ستنعقد في جنيف بسويسرا



: المنتخب الوطني النسوي ينهي تربصه التحضيري الأول بسيدي موسى أنهى المنتخب الوطني الجزائري سيدات لكرة القدم تربصه التحضيري الأول تحسبا للمواجهة المزدوجة ضد نظيره الاثيوبي ضمن الدور الثاني والأخير من تصفيات بطولة افريقيا 2018



تحديد كيفيات الوسم الغذائي في قرار وزاري مشترك نشر قرار وزاري مشترك يحدد الكيفيات المطبقة في مجال الوسم الغذائي للمواد الغذائية المعبأة مسبقا والموجهة للاستهلاك البشري في العدد الخامس والعشرون (25) من الجريدة



"سوناطراك" تبرر خيارها حول اقتناء مصفاة "اوغوستا" قدم المسؤولون عن الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك بالجزائر تبريرات حول اختيار اقتناء مصنع تكرير البترول اوغوستا (ايطاليا) الذي أثار جدلا كبيرا. وأوضح المستشار لدى الرئيس المدير



زرواطي تدعو لمعالجة إشكالية المواد البلاستيكية دعت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة ، فاطمة الزهراء زرواطي ، لمعالجة إشكالية المواد البلاستيكية ، مؤكدة أن "مصالحها قامت بوضع آليات ملموسة لمعالجة اشكالية المواد



الحكومة "تغلق" التوظيف في الإدارات أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أنه "تم غلق باب التوظيف في قطاع الإدارة بسبب تشبع القطاع"، كاشفا "الإبقاء على التوظيف في القطاع الاقتصادي".وأوضح



غنية الدالية: أزيد من 244 الف معاقا يستفيدون من منحة 4 آلاف دج · تخصيص 1 % على الأقل من مناصب العمل لفائدة هذه الشريحة كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية أن نحو 244 ألف شخصا



أمين الشيكر رئيسا مديرا عاما للوكالة الوطنية للنشر والإشهار اختياره للمنصب راجع لكفاءته وقدراته على تسيير أشرف وزير الاتصال جمال كعوان على تنصيب ،أمين الشيكر، رئيسا مديرا عاما للوكالة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار خلفا للعربي