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26/05/2018 11:42:00

الحكومة "تغلق" التوظيف في الإدارات


أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أنه "تم غلق باب التوظيف في قطاع الإدارة بسبب تشبع القطاع"، كاشفا "الإبقاء على التوظيف في القطاع الاقتصادي".وأوضح مراد زمالي، أول أمس، في رده على سؤال شفهي لعضو بمجلس الأمة ان "القطاع الإداري في الجزائر أصبح متشبعا بسبب العدد الهائل للموظفين فيه في الفترة الأخير الذي يقارب مليون عامل، إضافة إلى إدماج  300 ألف من أصل 436 ألف من أصحاب العقود بشكل نهائي"، مؤكدا أنه "تم إحصاء مابين 2008 وجوان 2017 مليونين و400 ألف طالب عمل في إطار عقود الإدماج الوطني، منها مليون و600 ألف في القطاع الإداري ومليون في القطاع الإداري"، قائلا انه "تم توظيف بشكل نهائي مليون 700 ألف عامل"وأشار زمالي إلى أن "سبب فتح التشغيل في الولايات الحدودية في قطاع التربية، الصحة والخدمات المحلية راجع إلى عدم وجود نسيج اقتصادي يستقطب اليد العاملة، إضافة إلى النقص الحاد في الخدمات في هذه القطاعات، مؤكدا أنه هذه العوامل غير موجودة في باقي الولايات الوطن".

  • إدماج أكثر من 2 مليون طالب عمل منذ 2008

كشف وزير العمل أنه "يوجد أكثر من 2 مليون شاب مبتدئ  استفاد من جهاز المساعدة للإدماج المهني منذ 2008 الى غاية أفريل الماضي"، مشيرا أنه "الى غاية سبتمبر 207  فان العدد  الاكبر من  المدمجين متمركز في الادارات مما ترتب عنه "تشبع هذا القطاع و دفع الحكومة  الى البحث عن مسعى  لتبني مقاربة اقتصادية للمساهمة في التخفيف من حدة البطالة"، مذكرا أن "قرار فتح مؤخرا مناصب شغل في القطاعات الادارية بالولايات  الحدودية هي اجراءات استثنائية بالنظر الى خصوصيات هذه المناطق التي تفتقر الى فرص للعمل ،وكذا لتعزيز التنمية وتعزيز المورد البشري فيها سيما في قطاعات  الصحة، التربية والجماعات المحلية".

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