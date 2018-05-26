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26/05/2018 11:39:00

غنية الدالية: أزيد من 244 الف معاقا يستفيدون من منحة 4 آلاف دج


  • ·      تخصيص 1 % على الأقل من مناصب العمل لفائدة هذه الشريحة

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية أن نحو 244 ألف شخصا معاقا بنسبة 100 بالمائة يستفيدون من منحة مالية تقدر بـ 4 آلاف دج شهريا إلى جانب التغطية الاجتماعية"وأفادت غنية الدالية ،أول أمس ، في ردها على سؤال لعضو مجلس الأمة أن "القطاع سجل خلال نهاية السنة المنصرمة 243.941 شخصا معاقا بنسبة 100 بالمائة البالغون 18 سنة على الأقل  وبدون دخل يستفيدون من منحة مالية تقدر بـ 4 الف دج شهريا إلى جانب استفادتهم من التغطية الاجتماعية" ، مؤكدة أن  "يوجد 192347 شخصا معاقا تقل نسبة عجزهم عن 100 بالمائة والبالغون أكثر من 18 سنة وبدون دخل يستفيدون من المنحة الجزافية للتضامن المقدرة بـ 3 آلاف دج فضلا عن الاعتمادات المالية المخصصة لضمان تغطيتهم الاجتماعية"، معتبرة أن "فئة ذوي الاحتياجات الخاصة يستفيدون من مجانية النقل أو من التخفيض في تسعيراته و من مختلف المساعدات التضامنية الموجهة للفئات الهشة من المجتمع"كما ذكرت الوزيرة "بالمرسوم التنفيذي الذي يلزم المستخدمين بتخصيص نسبة 1 بالمائة على الأقل من مناصب العمل لفائدة هذه الشريحة"، مؤكدة أنه "في إطار التكفل بالاحتياجات المادية والاجتماعية لذوي  الاحتياجات الخاصة والسعي إلى تخفيف الأعباء على أوليائهم يعمل قطاعها على  توفير جملة من الخدمات، سيما التكفل بالأطفال المعاقين منذ مرحلة الطفولة  المبكرة وذلك على مستوى شبكة مؤسساتية مكونة من 232 مؤسسة للتربية والتعليم  المتخصص التي تضمن تكفلا نفسيا وتربويا وتعليميا لهذه الشريحة بمختلف أنواع الإعاقات السمعية والبصرية والذهنية"، معتبرة أن "العدد الإجمالي للأطفال المعاقين المتكفل بهم خلال السنة الدراسية 2017-2018 على مستوى المؤسسات المتخصصة والأقسام الخاصة عبر التراب الوطني، فاق 26 الف طفلا"، مبرزة أن "عدد الفضاءات المخصصة للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد تقدر حاليا بـ134 فضاء مفتوحا على مستوى المراكز  النفسية البيداغوجية للأطفال المعاقين ذهنيا الموزعة عبر التراب الوطني".

 

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