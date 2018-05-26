الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
26/05/2018 11:31:00

أمين الشيكر رئيسا مديرا عاما للوكالة الوطنية للنشر والإشهار


  •  اختياره للمنصب راجع لكفاءته وقدراته على تسيير

أشرف وزير الاتصال جمال كعوان على تنصيب ،أمين الشيكر، رئيسا مديرا عاما للوكالة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار خلفا للعربي بوينونوأوضح جمال كعوان عقب مراسم التنصيب ،أول أمس، في تصريح للصحفيين أن "اختيار الشيكر لهذا المنصب راجع لكفاءته اللازمة وقدراته على تسيير هذه المؤسسة الكبيرة"، معتبرا أنه "سيتم توفير له كل الدعم من أجل التسيير الحسن للمؤسسة"، داعيا إلى "بذل كل الجهود من أجل المزيد من الإزدهار للوكالة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار"، منوها "بالعمل الذي قام به بوينون خلال إشرافه على تسيير هذه  المؤسسة في فترة حساسة ، كما طالب كعوان إطارات هذه الهيئة من أجل تقديم الدعم اللازم للرئيس المدير العام الجديد للقيام بمهمته على احسن وجه". ومن جانبه قال أمين الشيكر أن "عمله سينصب على تحقيق الاستقرار والنمو لهذه المؤسسة في الوقت التي توجد فيه منافسة كبيرة" ويعتبر أمين شيكر من الصحفيين القلائل الذين يشهد لهم باع كبير في العمل الإعلامي حيث أنه قضى سنوات عديدة في يومية "لاتريبين" الناطقة بالفرنسية قبل أن ينتقل إلى "روبورتر"، كما تقلد عدة مناصب في مجال الاعلام بعدة هيئات ووزارات كان آخرها مديرا للاتصال بالوزارة الأولى ، ويعد أمين الشيكر من أبرز الإعلاميين الذين أداروا الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية .

 

عدد القراءات 16 مرة | قراءات اليوم 16 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

الأمطار الموسمية في سريلانكا تخلف 19 قتيل "كولومبو "

أعلن مركز إدارة الكوارث في سريلانكا, اليوم السبت ,عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم بسبب الأمطار الموسمية , الى 19, بينما تأثر ما يزيد
image

مراد زمالي يشارك في أشغال الدورة ال107 لمؤتمر العمل الدولي التي ستنعقد في جنيف بسويسرا ,

يشارك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي ابتداء من يوم غد الأحد في أشغال الدورة ال107 لمؤتمر العمل الدولي التي ستنعقد في جنيف بسويسرا
image

: المنتخب الوطني النسوي ينهي تربصه التحضيري الأول بسيدي موسى

أنهى المنتخب الوطني الجزائري سيدات لكرة القدم تربصه التحضيري الأول تحسبا للمواجهة المزدوجة ضد نظيره الاثيوبي ضمن الدور الثاني والأخير من تصفيات بطولة افريقيا 2018
image

تحديد كيفيات الوسم الغذائي في قرار وزاري مشترك

نشر قرار وزاري مشترك يحدد الكيفيات المطبقة في  مجال الوسم الغذائي للمواد الغذائية المعبأة مسبقا والموجهة للاستهلاك البشري  في العدد الخامس والعشرون (25) من الجريدة
image

"سوناطراك" تبرر خيارها حول اقتناء مصفاة "اوغوستا"

قدم المسؤولون عن الشركة الوطنية للمحروقات  سوناطراك بالجزائر تبريرات حول اختيار اقتناء مصنع تكرير  البترول اوغوستا (ايطاليا) الذي أثار جدلا كبيرا. وأوضح المستشار لدى الرئيس المدير
image

زرواطي تدعو لمعالجة إشكالية المواد البلاستيكية

دعت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة ، فاطمة  الزهراء  زرواطي ، لمعالجة إشكالية المواد البلاستيكية ، مؤكدة أن "مصالحها قامت بوضع آليات ملموسة لمعالجة اشكالية المواد
image

الحكومة "تغلق" التوظيف في الإدارات

أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أنه "تم غلق باب التوظيف في قطاع الإدارة بسبب تشبع القطاع"، كاشفا "الإبقاء على التوظيف في القطاع الاقتصادي".وأوضح
image

غنية الدالية: أزيد من 244 الف معاقا يستفيدون من منحة 4 آلاف دج

·      تخصيص 1 % على الأقل من مناصب العمل لفائدة هذه الشريحة كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية أن نحو 244 ألف شخصا
image

أمين الشيكر رئيسا مديرا عاما للوكالة الوطنية للنشر والإشهار

 اختياره للمنصب راجع لكفاءته وقدراته على تسيير أشرف وزير الاتصال جمال كعوان على تنصيب ،أمين الشيكر، رئيسا مديرا عاما للوكالة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار خلفا للعربي
image

كعوان يستقبل أعضاء لجنة تحكيم جائزة الرئيس للصحفي المحترف

استقبل وزير الاتصال جمال كعوان، أول أمس، بالجزائر أعضاء لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في جلسة عمل  قبل الشروع في أعمالهم. و كان كعوان
قيم هذا المقال
0