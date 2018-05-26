أمين الشيكر رئيسا مديرا عاما للوكالة الوطنية للنشر والإشهار





اختياره للمنصب راجع لكفاءته وقدراته على تسيير

أشرف وزير الاتصال جمال كعوان على تنصيب ،أمين الشيكر، رئيسا مديرا عاما للوكالة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار خلفا للعربي بوينون. وأوضح جمال كعوان عقب مراسم التنصيب ،أول أمس، في تصريح للصحفيين أن "اختيار الشيكر لهذا المنصب راجع لكفاءته اللازمة وقدراته على تسيير هذه المؤسسة الكبيرة"، معتبرا أنه "سيتم توفير له كل الدعم من أجل التسيير الحسن للمؤسسة"، داعيا إلى "بذل كل الجهود من أجل المزيد من الإزدهار للوكالة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار"، منوها "بالعمل الذي قام به بوينون خلال إشرافه على تسيير هذه المؤسسة في فترة حساسة ، كما طالب كعوان إطارات هذه الهيئة من أجل تقديم الدعم اللازم للرئيس المدير العام الجديد للقيام بمهمته على احسن وجه". ومن جانبه قال أمين الشيكر أن "عمله سينصب على تحقيق الاستقرار والنمو لهذه المؤسسة في الوقت التي توجد فيه منافسة كبيرة" . ويعتبر أمين شيكر من الصحفيين القلائل الذين يشهد لهم باع كبير في العمل الإعلامي حيث أنه قضى سنوات عديدة في يومية "لاتريبين" الناطقة بالفرنسية قبل أن ينتقل إلى "روبورتر"، كما تقلد عدة مناصب في مجال الاعلام بعدة هيئات ووزارات كان آخرها مديرا للاتصال بالوزارة الأولى ، ويعد أمين الشيكر من أبرز الإعلاميين الذين أداروا الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية .

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