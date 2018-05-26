كعوان يستقبل أعضاء لجنة تحكيم جائزة الرئيس للصحفي المحترف





استقبل وزير الاتصال جمال كعوان، أول أمس، بالجزائر أعضاء لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في جلسة عمل قبل الشروع في أعمالهم. و كان كعوان قد أعلن مطلع شهر ماي أن موضوع جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف لسنة 2018 يخص موضوع " العيش معا في سلام" .وجاء اقرار " اليوم الدولي للعيش مع في سلام"- يوم 16 ماي من كل سنة- في 8 ديسمبر 2017 من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بمبادرة من الجمعية الدولية الصوفية العلوية بدعم من بلدها الجزائر.ويرأس لجنة التحكيم التي تضم 11 عضوا الناشر و الروائي مولود عاشور.و تمحور موضوع الطبعة السابقة حول "الحفاظ على البيئة.. مفتاح الرفاه العمومي والسعادة الاجتماعية". وتمنح هذه الجائزة التي أسست بموجب مرسوم رئاسي في ماي 2015 بمناسبة احياء اليوم العالمي للصحافة (22 أكتوبر) و تهدف الى مكافأة أحسن الأعمال الصحفية المنجزة فرديا أو جماعيا من طرف الصحفيين المحترفين.كما تمنح هذه الجائزة في خمس فئات و هي الصحافة المكتوبة و الصحافة المرئية و الصحافة المسموعة و الصحافة الالكترونية و التصوير. وتكمن هذه الجائزة في منح شهادة استحقاق و مكافأة مالية حسب القيمة المحددة لكل جائزة من الفئات الخمسة. وبخصوص الفئات الأربعة الأولى سيستفيد الفائز الأول من مكافأة مالية قدرها واحد (1) مليون دج و الفائز الثاني 500.000دج و الفائز الثالث من 300.000 دج، أما بالنسبة للفئة الخامسة يمنح مبلغ مالي قدره 100.000 دج لأحسن صورة فوتوغرافية أو رسم أو كاريكاتور صحفي.

عدد القراءات 15 مرة | قراءات اليوم 15 مرة