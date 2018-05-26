المملكة العربية لسعودية تستعد لمواجهة اعصار "مكونو"





بدأ تأثير العاصفة المدارية المتوقعة بالمملكة العربية السعودية اليوم السبت بهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغباركما توقعت هيئة الأرصاد السعودية امس الجمعة وأن يضعف الإعصار ويتحول إلى عاصفة مدارية قبل أن يبلغ جنوب شرق المملكة. مما يؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقة نجران ( الخرخير ) والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية ( الربع الخالي ). في حين يستمر النشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ، الشرقية ، الرياض كذلك على منطقة نجران. كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة .للاشارة لقد كان الإعصار القوي قد ضرب صلالة، ثانية كبريات مدن سلطنة عمان امس الجمعة، ما أدى إلى مقتل شخص واحد. مع تهاطل امطار غزيرة ورياح قوية ادت الى غرق العديد من السيارات استنادا للمعلومات الواردة من هناك واستنادا لذات المصادر يعد الاعصار من الدرجة الثانية مع انه يتميز برياح شديدة السرعة

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