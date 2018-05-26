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26/05/2018 00:51:00

فيغولي يبرر سر غيابه عن تربص “الخضر”


كشف الدولي الجزائري سفيان فيغولي  اليوم الجمعة، عن سبب غيابه عن التربص المقبل للمنتخب الوطني الذي ستتخلله مقابلتين وديتين ضد الرأس الأخضر والبرتغال الشهر المقبل. موضحا أنه يعاني من إصابة قديمة تعود إلى الأربع والخمس أشهر الماضية، مؤكدا أنه اتفق مع الطاقم الطبي لنادي غلطة سراي التركي على مواصلة اللعب رغم الآلام التي كان يعاني منها، وهذا لمساعدة الفريق على تحقيق أهدافه.
وأضاف فيغولي أنه بعد انتهاء الموسم خضع لعلاج معمق ما سيجبره على الركون للراحة لمدة 3 أسابيع حتى يكون جاهزا للموسم المقبل.
كما أعرب فيغولي ( 28 سنة) عن أسفه الشديد لغيابه عن تربص “الخضر” المقبل، مشيرا إلی أنه أعلم شخصيا “الفاف” والطاقم الطبي لـ”الخضر” بتطورات إصابته عن طريق مراسلة رسمية مرفوقة بصور للأشعة.

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