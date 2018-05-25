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25/05/2018 23:52:00

الانطلاق قريبا في تجديد المنشآت الرياضية لمعهد التكوين العالي بعين الترك وهران,


سيتم الشروع قريبا في إعادة تهيئة عدة مرافق رياضية تابعة للمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة ببلدية عين الترك (وهران) في إطار استعدادات عاصمة الغرب الجزائري لاحتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط في 2021, استناد ا لما نقلته وكالة الانباء الوطنية  عن إدارة المعهد. وأوضح نفس المصدر بأن العملية تخص القاعة متعددة الرياضات, التي تدهورت حالتها كثيرا خلال السنوات الأخيرة, وميادين التنس و كرة اليد وكرة السلة غير المغطاة, وكذا ملعب كرة القدم الذي سيغطى بعشب اصطناعي جديد من النوعية الجيدة. وسيتم استغلال كل هذه المرافق الرياضية في تدريبات مختلف الفرق الرياضية المشاركة في الموعد المتوسطي الكبير, وفق ذات المصدر. وفضلا عن هذا المعهد, تشمل عمليات الترميم وإعادة التهيئة عدة منشآت رياضية أخرى بالولاية على غرار المسبح البلدي بالمدينة الجديدة ببلدية وهران الذي اكتسى حلة جديدة بعد إعادة افتتاحه مؤخرا, وذلك في انتظار الشروع في تجديد ملعب أحمد زبانة وقصر الرياضات حمو بوتليليس ببلدية وهران أيضا, ومركز الفروسية ببلدية السانية. وكانت المصالح المعنية قد قدرت في وقت سابق تكاليف أشغال كل هذه الهياكل الرياضية بمليارين (2) دينار. كما استفادت ولاية وهران أيضا من منشأة جديدة لتحضيرات فرق النخبة المحلية والوطنية بعد الانتهاء من إعادة تهيئة مركز للشباب ببلدية عين الكرمة, حيث سيتم تحويل هذا المركز التابع لمديرية الشباب والرياضة إلى مركز للتحضيرات في إطار الإعداد للألعاب المتوسطية. يضاف إلى كل هذه المنشآت, المركب الأولمبي الجاري إنجازه ببلدية بئر الجير والذي يحتوي على عدة هياكل هامة من بينها ملعب كرة القدم الذي يتسع ل40 ألف مقعد. وتحتضن الجزائر الألعاب المتوسطية للمرة الثانية في تاريخها بعدما نظمت طبعة 1975 بالجزائر العاصمة.(

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