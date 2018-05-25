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25/05/2018 19:00:00

غلق مذبح بلدية لرجام ولاية تيسمسيلت


الصورة من الارشيف

أقدمت اللجنة المختلطة للمراقبة المذابح لولاية تيسمسيلت مؤخرا على غلق المذبح البلدي للرجام بسبب وضعيته الكارثية استنادا للمعلومات التي هي بحوزتنا واكدتها ذات اللجنةوأوضح ذات المصدر بأن قرار الغلق الذي جاء بعد موافقة السلطات الولائية كان نتيجة ملاحظة ذات اللجنة "لانعدام تام"  وكامل لشروط النظافة اللازمة وحفاظا على صحة المستهلكين خلال هذا الشهر اي رمضان المعظم بلرجام وحتى الاقاليم المجاورة للبلدية المتمثلة في المداشر والعروشات . وفي ذات السيا أبقت ذات اللجنة التي تضم مديريات التجارة والمصالح الفلاحية والبيئة والصحة على المذبح البلدي لثنية الحد في وضعيته المغلقة بسبب عدم تحسن الظروف والشروط اللازمة لإعادة فتحهوكان والي الولاية بالنيابة عبد الكريم مغربي قد قرر خلال أشغال المجلس الولائي التنفيذي المنعقدة أمس الثلاثاء عدم فتح هذا المذبح حفاظا على صحة المواطنين بسبب انعدام به وبمحيطه كل الشروط المطلوبة للممارسة هذا النشاطكما قامت منذ بداية شهر رمضان المعظم بتوجيه اعتذارات لمستخدمي المذبح البلدي لبرج بونعامة التي سجلت بداخله عديد النقائص التي ترتكز في انعدام شروط النظافة وفق ذات المصدرويذكر أن هذه اللجنة قد قامت منذ بداية الشهر الفضيل بعشرين زيارة ميدانية على مستوى المذابح والمسالخ التي تنتشر ببلديات تيسمسيلت وثنية الحد وبرج بونعامة وبوقايد.

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