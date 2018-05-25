الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
25/05/2018 15:37:00

وزارة الصحة تعلن وتحذر المسنين والمرضى والنساء الحوامل


أعدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات دليلا يتضمن ارشادات صحية تخص الصيام خلال شهر رمضان خاصة بالنسبة للأشخاص المسنين والمرضى والنساء الحوامل الذين قد يتعرضوا لمخاطر بسبب الصيام. فبخصوص الأشخاص المسنين الذين يبلغون 65 سنة فما فوق والذين غالبا ما يكونون عرضة لعدة أمراض ثقيلة فإن الدليل يحذر هذه الفئة من المغامرة في القيام بالصوم وذلك حفاظا على مخزونات الجسم التي تنخفض مع التقدم في السن. كما ينصح هؤلاء المسنين سيما الذين يعانون من عاهة حركية أو عقلية "بعدم الصوم" الذي يزيد من حدة جفاف الجسم لدى هذه الفئة خاصة إذا تزامن الشهر العظيم مع موسم الصيف أو أيام تشتد فيها درجة الحرارة. أما بالنسبة للنساء الحوامل واللواتي هن في حالة صحية جيدة فيسمح لهن بالصوم خلال الشهر الفضيل باعتبار ذلك "لا يشكل خطرا على صحة الأم والجنين" بشرط أن تتغذي المرأة الحامل بصفة متنوعة ومتوازنة لتفادي نفاذ مخزونها وتعرضها إلى سوء تغذية وخطر صحي محتمل عليها وجنينها. كما ينصح المرأة الحامل التي تقوم بهذه الفريضة استشارة طبيبها المعالج أما بالنسبة للأم المرضعة حديثة الولادة فالصوم قد يشكل خطرا على صحتها أو على رضيعها. وبخصوص الصوم وتناول عدة أدوية خاصة لدى المصابين بأمراض المزمنة فينصح الدليل هذه الفئة بضرورة استشارة الطبيب لأن مخالفة أوقات تناول هذه الأدوية خلال شهر رمضان "له أثار سلبية على صحة الفرد" بما فيها التسمم الدوائي لكون بعض أشكال الأدوية تتفاعل بالجسم ببطء وأخرى بسرعة . أما بالنسبة للمصابين بداء السكري فقد حذرت وزارة الصحة من الصوم في حالات الإصابة بالنوع 1 والنوع 2 في حالة العلاج بمادة الأنسولين و يكون المرض مصحوب بمضاعفات بالإضافة إلى المصابات بالسكري الحوامل والمرضعات. ويسمح بالصوم للمصابين بداء السكري من الصنف 2 وبعد استشارة طبية للأشخاص الذين "يلتزمون بالقواعد الصحية الغذائية وحالتهم غير معرضة أو مصحوبة بمضاعفات" كما يجب على هذه الفئة من المرضى القيام بالمراقبة الذاتية لنسبة السكر في الدم قبل الإفطار وبعده وعليهم قطع الصيام إذا كانت نسبة السكر في الدم أقل من 0.7 غرام/لتر الواحد أو إذا تجاوزت 3 غ. وفيما يتعلق بالأمراض الأخرى على غرار قرحة المعدة فإن المصاب بهذا المرض "لا يحق له الصوم" لأن الصوم قد يسبب له نزيفا هضميا ويسمح بالصيام للمصاب بهذا المرض فقط للشخص الذي اندملت لديه هذه القرحة منذ 6 أشهر ويخضع لعلاج يحمي معدته كما يحق له "قطع الصوم فورا إذا تعرض إلى أزمة مؤلمة". كما يمنع من الصوم بتاتا -حسب وزارة الصحة- الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم الشرياني بحكم أنهم ملزمين بتناول عدة أدوية يوميا.

 

عدد القراءات 23 مرة | قراءات اليوم 23 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

وزارة الصحة تعلن وتحذر المسنين والمرضى والنساء الحوامل

أعدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات دليلا يتضمن ارشادات صحية تخص الصيام خلال شهر رمضان خاصة بالنسبة للأشخاص المسنين والمرضى والنساء الحوامل الذين قد يتعرضوا
image

العثور على جثتي امرأة و رضيعها بمقر سكنهما العائلي ببسكرة

استنادا لمعلومات واردة من بسكرة اليوم الجمعة بانه تم العثور على جثتي امرأة ورضيعها في بداية تعفن داخل المنزل العائلي بأحد أحياء مدينة بسكرة, حسب
image

الحكم على المدون مرزوق تواتي بـ10 سنوات سجنا نافذا

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بجاية، أمس، خلال محاكمة ابتدائية, حكما على المدون مرزوق تواتي بـ10 سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية بقيمة 50000
image

بوتفليقة يهنئ الملك الأردني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, برقية تهنئة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين, بمناسبة ذكرى استقلال بلاده, أكد له فيها استعداده
image

الجيش يدمر أربعة مخابئ للإرهابيين بسكيكدة

دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري سكيكدة، بفضل استغلال المعلومات، أربعة مخابئ للإرهابيين، تحتوي على قنبلة تقليدية الصنع ومواد متفجرة وألبسة ومواد غذائية وكمية
image

الإرهابي "أبو جابر" يُسلّم نفسه للجيش بتمنراست

في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود الجيش الوطني الشعبي، سلّم إرهابي نفسه، اليوم للسلطات العسكرية للناحية العسكرية السادسة، ويتعلق الأمر بالمسمى " دلالي. نانكو "
image

إحياءا لليالي رمضان: مسرحيات وحفلات فنية بالجزائر الوسطى.. بداية من سهرة اليوم

تضمن برنامج ببلدية الجزائر الوسطى والذي ستنطلق فعالياته، سهرة اليوم، لفائدة المواطنين تنظيم عدة نشاطات ثقافية وترفيهية وكذا مسابقات دينية احتفاء بشهر رمضان الكريم علاوة
image

رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, يبعث ببرقية تهنئة لرئيس جمهورية الارجنتين,

 بعث رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, برقية تهنئة لرئيس جمهورية الارجنتين, موريشيو ماكري, وهذا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة بعد المائتين لثورة بلاده, جدد له فيما
image

تسجيل انقطاعات في خدمة التزويد بالغاز عن 200 زبون بسبب التعدي على قناة التوزيع

سجلت مديرية توزيع الكهرباء و الغاز بالحراش بالجزائر العاصمة اليوم الخميس انقطاعا في خدمة التزويد بالغاز عن 200 زبون بالرغاية بسبب التعدي على قناة التوزيع
image

وزير السياحة بن مسعود تفعيل الاتفاقية بين السياحة والشؤون الدينة للترويج بالمعالم الدينية

 قال وزير السياحة عبد القادر بن مسعود اليوم من ولاية معسكر قال سيتم في القريب العاجل و بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف تفعيل
قيم هذا المقال
0