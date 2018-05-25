العثور على جثتي امرأة و رضيعها بمقر سكنهما العائلي ببسكرة





استنادا لمعلومات واردة من بسكرة اليوم الجمعة بانه تم العثور على جثتي امرأة ورضيعها في بداية تعفن داخل المنزل العائلي بأحد أحياء مدينة بسكرة, حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية. بأن الضحية (ف. ف) سيدة تنحدر من ولاية قسنطينة تبلغ من العمر 37 سنة وابنها الرضيع (ه . ب) البالغ من العمر 12 شهرا تم العثور على جثتيها وهي في بداية تعفن داخل إحدى غرف المنزل العائلي. كما تم العثور داخل نفس المنزل على شخص يرجح أن يكون زوج الضحية (ع. ب) بالغ من العمر 52 سنة في حالة صدمة وطفلة (ج .ب) تبلغ من العمر 24 شهرا تعاني من حروق من الدرجة الثالثة في الرجل اليسرى, وفقا لنفس المصدر. وعلى جناح السرعة تم تحويل جثماني الضحيتين على متن سيارة إسعاف نحو مستشفى بشير بن ناصر مع باقي المصابين نحو نفس المؤسسة لتلقي العلاج, حسب ذات المصدر. من جهتها, فتحت مصالح الأمن الوطني تحقيقا لتحديد أسباب و ملابسات الحادث

عدد القراءات 19 مرة | قراءات اليوم 19 مرة