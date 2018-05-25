الحكم على المدون مرزوق تواتي بـ10 سنوات سجنا نافذا





أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بجاية، أمس، خلال محاكمة ابتدائية, حكما على المدون مرزوق تواتي بـ10 سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية بقيمة 50000 دج. أما التهم الأربع التي يتابع من اجلها المتهم فتتمثل في التخابر مع الخارج والدعوة إلى التجمع المسلح والتشجيع على التمرد وغلق الطرقات، وقد طالب وكيل الجمهورية في مرافعته بتسليط عقوبة السجن المؤبد مؤكدا أن المتهم كان على علاقة بالخارج (اسرائيل) حيث كان يتبادل معها "معلومات" وذلك ما تم اكتشافه -كما قال- في حاسوبه الشخصي، كما أشار إلى أن المتهم كان على اتصال مع ناشط في "الحركة من اجل الاستقلال الذاتي لميزاب غير المعتمدة" و المتواجد حاليا بالمغرب و انه يدعو مواطني الولايات الأخرى على مساندة متظاهري بجاية. وأضاف وكيل الجمهورية انه تم العثور على منشورات و وثائق ذات طبيعة تحريضية في الحاسوب الشخصي للمتهم، أما دفاع المتهم المتكون من الأستاذين دبوز صالح و حمايلي بوبكر فقد رافعا ببراءة موكلهم مؤكدين انه كان يتبادل معلومات جد عادية مع الخارج. للتذكير أن الدفاع قد أعلن أنه ينوي الاستئناف قبل 10 أيام المنصوص عليها في القانون. وقد جرت أطوار المحاكمة في ظروف عادية.

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