بوتفليقة يهنئ الملك الأردني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده





بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, برقية تهنئة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين, بمناسبة ذكرى استقلال بلاده, أكد له فيها استعداده لتعزيز وتنمية علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين البلدين.

وجاء في برقية الرئيس بوتفليقة: "يسرني بمناسبة احتفال الشعب الأردني الشقيق بذكرى استقلاله المجيدة, أن أتوجه إليكم, باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي, بأزكى التهاني مقرونة بأخلص التمنيات لكم بموفور الصحة والعافية, ولشعبكم الشقيق بمواصلة خطاه الثابتة على درب النماء والإنجاز لبناء مستقبل آمن ومزدهر, بفضل رؤى جلالتكم النيرة وقيادتكم الرشيدة". وأضاف رئيس الجمهورية قائلا: "وأغتنم مناسبة هذا اليوم الأغر لأشيد بتميز علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين الجزائر والأردن, مؤكدا استعدادي بمواصلة السعي معكم من أجل تعزيزها وتنميتها في سائر المجالات, تحقيقا لما يتطلع إليه شعبانا الشقيقان من اطراد التقدم والرخاء.

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