الجيش يدمر أربعة مخابئ للإرهابيين بسكيكدة





دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري سكيكدة، بفضل استغلال المعلومات، أربعة مخابئ للإرهابيين، تحتوي على قنبلة تقليدية الصنع ومواد متفجرة وألبسة ومواد غذائية وكمية من الذخيرة. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، بتموشنت، تاجري مخدرات، وحجزت 80 كلغ من الكيف المعالج و03 مركبات، فيما تم توقيف بمستغانم، شخص ،وضبط بندقيتين مضخيتين وبندقية ومسدس آلي. كما تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي عين قزام من ضبط 5.586 طن من المواد الغدائية ومركبة، فيما تم إحباط محاولة تهريب 13409 لتر من الوقود بكل من سوق أهراس، تبسة والطارف.

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