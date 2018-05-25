

الجيش يدمر أربعة مخابئ للإرهابيين بسكيكدة دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري سكيكدة، بفضل استغلال المعلومات، أربعة مخابئ للإرهابيين، تحتوي على قنبلة تقليدية الصنع ومواد متفجرة وألبسة ومواد غذائية وكمية



الإرهابي "أبو جابر" يُسلّم نفسه للجيش بتمنراست في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود الجيش الوطني الشعبي، سلّم إرهابي نفسه، اليوم للسلطات العسكرية للناحية العسكرية السادسة، ويتعلق الأمر بالمسمى " دلالي. نانكو "



إحياءا لليالي رمضان: مسرحيات وحفلات فنية بالجزائر الوسطى.. بداية من سهرة اليوم تضمن برنامج ببلدية الجزائر الوسطى والذي ستنطلق فعالياته، سهرة اليوم، لفائدة المواطنين تنظيم عدة نشاطات ثقافية وترفيهية وكذا مسابقات دينية احتفاء بشهر رمضان الكريم علاوة



محمد صلاح غدا السبت نكون او لانكون ؟ ورنالدو يترقب الموعد نفى البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد الإسباني وجود أي تشابه بينه وبين الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مؤكدا أنه يختلف عن



رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, يبعث ببرقية تهنئة لرئيس جمهورية الارجنتين, بعث رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, برقية تهنئة لرئيس جمهورية الارجنتين, موريشيو ماكري, وهذا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة بعد المائتين لثورة بلاده, جدد له فيما



تسجيل انقطاعات في خدمة التزويد بالغاز عن 200 زبون بسبب التعدي على قناة التوزيع سجلت مديرية توزيع الكهرباء و الغاز بالحراش بالجزائر العاصمة اليوم الخميس انقطاعا في خدمة التزويد بالغاز عن 200 زبون بالرغاية بسبب التعدي على قناة التوزيع



وزير السياحة بن مسعود تفعيل الاتفاقية بين السياحة والشؤون الدينة للترويج بالمعالم الدينية قال وزير السياحة عبد القادر بن مسعود اليوم من ولاية معسكر قال سيتم في القريب العاجل و بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف تفعيل



ترامب يعلن عن الغاء القمة المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية افادت مصادر اعلامية عن البيت الابيض قالت ان ترامب اعلن عن الغاء لقاء القمة المرتقب بينه وبين زعيم كوريا الشمالية . مما سيزيد من تعقيد



مفارز الجيش تدمر مخبأ للجماعات المسلحة وتضبط اسلحة وحجز كمية كبيررة من الوقود كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم امس الاربعاء 2018 بسكيكدة، مخبأ للجماعات الإرهابية وضبطت مسدس رشاش من نوع MAT-49 وبندقية صيد، في حين كشفت