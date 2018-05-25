الإرهابي "أبو جابر" يُسلّم نفسه للجيش بتمنراست
في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود الجيش الوطني الشعبي، سلّم إرهابي نفسه، اليوم للسلطات العسكرية للناحية العسكرية السادسة، ويتعلق الأمر بالمسمى " دلالي. نانكو " المدعو "أبو جابر"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، وكانت بحوزته أثناء تسليم نفسه مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن مملوء وكمية من الذخيرة.
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