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25/05/2018 13:38:00

الإرهابي "أبو جابر" يُسلّم نفسه للجيش بتمنراست


في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود الجيش الوطني الشعبي، سلّم إرهابي نفسه، اليوم للسلطات العسكرية للناحية العسكرية السادسة، ويتعلق الأمر بالمسمى " دلالي. نانكو " المدعو "أبو جابر"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، وكانت بحوزته أثناء تسليم نفسه مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن مملوء وكمية من الذخيرة.

 

 

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