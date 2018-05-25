محمد صلاح غدا السبت نكون او لانكون ؟ ورنالدو يترقب الموعد





نفى البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد الإسباني وجود أي تشابه بينه وبين الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مؤكدا أنه يختلف عن أي لاعب آخر.ورد رونالدو في تصريحات تليفزيونية عن المقارنة بينه وبين صلاح قائلا: "لا يوجد أي تشابه مع محمد صلاح، هو يلعب بقدمه اليسرى وأنا ألعب باليمنى، أنا طويل وهو أقصر مني".وأضاف رونالدو:"صلاح قدم موسما رائعا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، ولكنني مختلف عن أي لاعب".وعن نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول، أجاب رونالدو:" سنرى من الفائز يوم السبت".هذا

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم غدا السبت إلى العاصمة الأوكرانية كييف حيث يستضيف ملعبها الأولمبي المباراة النهائية المرتقبة لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ريال مدريد وليفربول.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

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