رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, يبعث ببرقية تهنئة لرئيس جمهورية الارجنتين,
بعث رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, برقية تهنئة لرئيس جمهورية الارجنتين, موريشيو ماكري, وهذا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة بعد المائتين لثورة بلاده, جدد له فيما "تمام استعداده" للعمل معه على تطوير علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين. وجاء في برقية رئيس الجمهورية قوله: "يسرني وبلادكم تحتفل بالذكرى الثامنة بعد المائتين لثورتها المظفرة أن أتوجه إليكم, باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي, بأحر التهاني مقرونة بأطيب تمنياتي لكم بالسعادة وموفور الصحة وبالرقي والازدهار للشعب الأرجنتيني الصديق". وأضاف الرئيس بوتفليقة في برقيته قائلا: "وأجدد لكم, بهذه المناسبة السعيدة, تمام استعدادي للعمل معكم على تطوير علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بلدينا
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