تسجيل انقطاعات في خدمة التزويد بالغاز عن 200 زبون بسبب التعدي على قناة التوزيع





سجلت مديرية توزيع الكهرباء و الغاز بالحراش بالجزائر العاصمة اليوم الخميس انقطاعا في خدمة التزويد بالغاز عن 200 زبون بالرغاية بسبب التعدي على قناة التوزيع , حسبما جاء في بيان للمديرية. و أوضح البيان ان انقطاعا في خدمة تزويد الزبائن بالغاز سجل اليوم الخميس في حدود الساعة 2 صباحا, بسبب التعدي على قناة التوزيع بحي 334 مسكن بالرغاية, ما نجم عنه انقطاع في خدمة التزويد بالغاز عن 200 زبون,و بينت المديرية ان الانقطاع مرده الاشغال التي تقوم بها شركة سيال بالمنطقة. و تنقلت الفرق التقنية لمديرية توزيع الكهرباء و الغاز بالحراش الى عين المكان من اجل اصلاح العطب و في اقرب الآجال و كان ذلك بعد حوالي الساعتين من وقوع العطب. وأضافت المديرية ان مثل هذه الحوادث بات يحدث "بشكل دوري و متكرر" مقارنة بالسنوات الماضية و هو ما الحق بها اضرارا معتبرة و كذا الامر بالنسبة لزبائنها. و يبقى الرقم 3303 الخاص بمركز المكالمات لمديرية توزيع الكهرباء و الغاز بالحراش بالجزائر العاصمة تحت تصرف الزبائن طيلة ايام الاسبوع و على مدار 24 ساعة.

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