

تسجيل انقطاعات في خدمة التزويد بالغاز عن 200 زبون بسبب التعدي على قناة التوزيع سجلت مديرية توزيع الكهرباء و الغاز بالحراش بالجزائر العاصمة اليوم الخميس انقطاعا في خدمة التزويد بالغاز عن 200 زبون بالرغاية بسبب التعدي على قناة التوزيع



وزير السياحة بن مسعود تفعيل الاتفاقية بين السياحة والشؤون الدينة للترويج بالمعالم الدينية قال وزير السياحة عبد القادر بن مسعود اليوم من ولاية معسكر قال سيتم في القريب العاجل و بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف تفعيل



ترامب يعلن عن الغاء القمة المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية افادت مصادر اعلامية عن البيت الابيض قالت ان ترامب اعلن عن الغاء لقاء القمة المرتقب بينه وبين زعيم كوريا الشمالية . مما سيزيد من تعقيد



مفارز الجيش تدمر مخبأ للجماعات المسلحة وتضبط اسلحة وحجز كمية كبيررة من الوقود كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم امس الاربعاء 2018 بسكيكدة، مخبأ للجماعات الإرهابية وضبطت مسدس رشاش من نوع MAT-49 وبندقية صيد، في حين كشفت



مصالح امن الجزائر تقديم 6اشخاص مشتبه فيهم وحجز ازيد من 3300 قرص مهلوس تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من معالجة أربعة قضايا مختلفة تم على إثرها توقيف (06) أشخاص مشتبه فيهم مع حجز ازيد من 3300 قرص مهلوس



إنييستا ينضم لنادي فيسل كوبي الياباني بصفة رسمية أعلن نادي فيسل كوبي الياباني لكرة القدم اليوم تعاقده مع رسام نادي برشلونة الإسباني أندريس إنييستا الذي رحل عن النادي الكتالوني العملاق، بعد مسيرة مظفرة



وزير العمل والضمان الاجتماعي :تشجيع التوظيف في القطاع الاقتصادي وغلقه في الادارة صرح وزير العمل والضمان الاجتماعي مراد زمالي اليوم الخميس إنه تم غلق التوظيف في قطاع الإدارة بسبب تشبع القطاع مع الإبقاء على التوظيف في القطاع



رفض فيغولي ومبولحي دعوة ماجر يطرح اكثر من استفهام بالرغم من تبرير الفاف بالرغم من الدعوة التي بعث بها المدرب الوطني الى الثنائي سفيان فيغولي والحارس رايس وهاب مبولحي الا انهما سيغيبان عن التربص التحضيري الهام للمنتخب الوطني



هياكل جديدة تدعم قطاع الشؤون الدينية والاوقاف بتمنراست تعزز قطاع الشؤون الدينية والأوقاف بولاية تمنراست باستلام هياكل دينية جديدة التي شرع في استغلالها تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك , حسب ما علم