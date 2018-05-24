الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
24/05/2018 19:34:00

وزير السياحة بن مسعود تفعيل الاتفاقية بين السياحة والشؤون الدينة للترويج بالمعالم الدينية


 قال وزير السياحة عبد القادر بن مسعود اليوم من ولاية معسكر قال سيتم في القريب العاجل و بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف تفعيل اتفاقية سابقة بين الوزارتين للترويج لهذه المعالم في الأوساط السياحية المختصة لتضعها الوكالات السياحية ضمن مسالكها التي تبيعها للسواح" الزوايا الدينية  وكل الماثر الدينية 

عدد القراءات 26 مرة | قراءات اليوم 26 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

تسجيل انقطاعات في خدمة التزويد بالغاز عن 200 زبون بسبب التعدي على قناة التوزيع

سجلت مديرية توزيع الكهرباء و الغاز بالحراش بالجزائر العاصمة اليوم الخميس انقطاعا في خدمة التزويد بالغاز عن 200 زبون بالرغاية بسبب التعدي على قناة التوزيع
image

وزير السياحة بن مسعود تفعيل الاتفاقية بين السياحة والشؤون الدينة للترويج بالمعالم الدينية

 قال وزير السياحة عبد القادر بن مسعود اليوم من ولاية معسكر قال سيتم في القريب العاجل و بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف تفعيل
image

ترامب يعلن عن الغاء القمة المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية

افادت مصادر اعلامية عن البيت  الابيض  قالت  ان ترامب اعلن عن الغاء لقاء القمة المرتقب  بينه وبين زعيم  كوريا الشمالية . مما سيزيد من تعقيد
image

مفارز الجيش تدمر مخبأ للجماعات المسلحة وتضبط اسلحة وحجز كمية كبيررة من الوقود

 كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم امس الاربعاء  2018 بسكيكدة، مخبأ للجماعات الإرهابية وضبطت مسدس رشاش من نوع MAT-49 وبندقية صيد، في حين كشفت
image

مصالح امن الجزائر تقديم 6اشخاص مشتبه فيهم وحجز ازيد من 3300 قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من معالجة أربعة قضايا مختلفة تم على إثرها توقيف (06) أشخاص مشتبه فيهم مع حجز ازيد من 3300 قرص مهلوس
image

إنييستا ينضم لنادي فيسل كوبي الياباني بصفة رسمية

أعلن نادي فيسل كوبي الياباني لكرة القدم اليوم تعاقده مع رسام نادي برشلونة الإسباني أندريس إنييستا الذي رحل عن النادي الكتالوني العملاق، بعد مسيرة مظفرة
image

وزير العمل والضمان الاجتماعي :تشجيع التوظيف في القطاع الاقتصادي وغلقه في الادارة

صرح وزير العمل والضمان الاجتماعي مراد زمالي  اليوم الخميس  إنه تم غلق التوظيف في قطاع الإدارة بسبب تشبع القطاع مع الإبقاء على التوظيف في القطاع
image

رفض فيغولي ومبولحي دعوة ماجر يطرح اكثر من استفهام بالرغم من تبرير الفاف

بالرغم من الدعوة  التي بعث بها المدرب الوطني الى  الثنائي سفيان فيغولي والحارس رايس وهاب مبولحي الا انهما سيغيبان عن التربص التحضيري الهام للمنتخب الوطني
image

هياكل جديدة تدعم قطاع الشؤون الدينية والاوقاف بتمنراست

تعزز قطاع الشؤون الدينية والأوقاف بولاية تمنراست باستلام هياكل دينية جديدة التي شرع في استغلالها تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك , حسب ما علم
image

تهريب "كنز مصري" في طرد دبلوماسي إلى إيطاليا

كشفت وسائل الإعلام المصرية عن تهريب عشرات القطع الأثرية عبر طرد دبلوماسي خرج من ميناء الإسكندرية.
قيم هذا المقال
0