وزير السياحة بن مسعود تفعيل الاتفاقية بين السياحة والشؤون الدينة للترويج بالمعالم الدينية
قال وزير السياحة عبد القادر بن مسعود اليوم من ولاية معسكر قال سيتم في القريب العاجل و بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف تفعيل اتفاقية سابقة بين الوزارتين للترويج لهذه المعالم في الأوساط السياحية المختصة لتضعها الوكالات السياحية ضمن مسالكها التي تبيعها للسواح" الزوايا الدينية وكل الماثر الدينية
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