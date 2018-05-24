ترامب يعلن عن الغاء القمة المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية
افادت مصادر اعلامية عن البيت الابيض قالت ان ترامب اعلن عن الغاء لقاء القمة المرتقب بينه وبين زعيم كوريا الشمالية . مما سيزيد من تعقيد الامور الى مالم يتوقع
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