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24/05/2018 14:12:00

مفارز الجيش تدمر مخبأ للجماعات المسلحة وتضبط اسلحة وحجز كمية كبيررة من الوقود


 كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم امس الاربعاء  2018 بسكيكدة، مخبأ للجماعات الإرهابية وضبطت مسدس رشاش من نوع MAT-49 وبندقية صيد، في حين كشفت ودمرت مفارز أخرى خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من بومرداس وباتنة خمسة (05) مخابئ للإرهابيين وخمس (05) قنابل تقليدية الصنع.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار ثمانية (08) مهربين وضبطت كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (14400) لتر و(1,75) طن من المواد الغذائية، بالإضافة إلى شاحنتين ومركبتين رباعيتي الدفع ومعدات تنقيب عن الذهب، فيما أوقفت مفرزة أخرى بجانت مهربين (02) وضبطت (1,2) طن من المواد الغذائية.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بمستغانم/ن.ع.2، شخصا بحوزته بندقيتين (02) مضخيتين، في حين أوقفوا تاجر مخدرات بحوزته (2,1) كيلوغرام من الكيف المعالج بسيدي بلعباس. كما أحبط حراس الحدود محاولة تهريب (247) علبة من حليب الرضّع بتلمسان.

وبالقالة ضبط حراس السواحل أربعة (04) أجهزة محظورة لصيد المرجان. كما تم توقيف (67) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغليزان وورقلة وغرداية.

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